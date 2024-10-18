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Skyfall James Bond Varda Köprüsü sahnesi! Varda Köprüsü'nde hangi filmler çekildi?

Skyfall James Bond Varda Köprüsü sahnesi! Varda Köprüsü'nde hangi filmler çekildi?
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Skyfall Türkiye'de nerede çekildi ve Varda Köprüsü hangi filmde yer aldığı merak ediliyor. 2012 yapımı Skyfall, James Bond serisinin yirmi üçüncü filmidir. Film, ünlü casus James Bond'un maceralarını konu alırken, izleyicilere heyecan dolu bir deneyim sunmaktadır. Peki, Varda Köprüsü'nde hangi filmler çekildi?

James Bond Adana'da nerede çekildi? James Bond filmi Skyfall, Adana'da bazı sahneleri için şehir merkezinde ve çevresindeki alanlarda çekilmiştir. Özellikle, Adana'nın tarihi ve kültürel mekanları, filmdeki aksiyon sahneleri için kullanılmıştır.Varda Köprüsü'nde hangi filmler çekildi? Detaylar haberimizdedir…

SKYFALL JAMES BOND VARDA KÖPRÜSÜ

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 1912 yılında Almanlar tarafından inşa edilen Varda Köprüsü, "James Bond" serisinin Skyfall filmindeki aksiyon sahnelerine ev sahipliği yapmasının yanı sıra, mimari özellikleriyle de şehir turizmine önemli bir katkı sunuyor. Köprü, hem ulaşım açısından hem de estetik yapısıyla dikkat çekiyor.

Skyfall James Bond Varda Köprüsü sahnesi! Varda Köprüsü'nde hangi filmler çekildi?

VARDA KÖPRÜSÜ TARİHİ

Berlin-Bağdat demir yolu için Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 1912'de inşa edilen ve halen kullanılan Varda Köprüsü, "mühendislik harikası" olarak nitelendiriliyor.

O dönem, Sultan 2. Abdülhamit ile Almanya Kralı Kaizer Willheim II tarafından yapılan anlaşmayla Haydarpaşa'dan Bağdat-Halep-Şam'a kadar demir yolu ağı kurulması öngörüldü. Alman mühendislerin kontrolünde inşasına başlanan demir yolu, yaklaşık 15 yılda tamamlandı.

Skyfall James Bond Varda Köprüsü sahnesi! Varda Köprüsü'nde hangi filmler çekildi?

Tren hattının en önemli ve zorlu geçiş noktası ise Toros Dağları'ndaki Belemedik bölgesi oldu. Bölgede hat için 1905'te toplam 12 kilometre uzunluğunda 22 tünel açıldı. Bu tünellerin inşası sırasında da bölgede bir şantiye ve hastane ile ihtiyaç duyulan yapılar faaliyete geçirildi.

Skyfall James Bond Varda Köprüsü sahnesi! Varda Köprüsü'nde hangi filmler çekildi?

Projenin en görkemli yapısı ise bir asırdan fazla süreden beri ayakta olan Varda Köprüsü oldu. 200 metre uzunluğu ve 100 metre yüksekliği bulunan köprü, Toros Dağları'nın arasından trenlerin geçişini sağlıyor.

Skyfall James Bond Varda Köprüsü sahnesi! Varda Köprüsü'nde hangi filmler çekildi?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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