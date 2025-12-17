Haberler

17 bin metrekare alana inşa ediliyor, Sivas'ın her yerinden görülebiliyor

17 bin metrekare alana inşa ediliyor, Sivas'ın her yerinden görülebiliyor Haber Videosunu İzle
17 bin metrekare alana inşa ediliyor, Sivas'ın her yerinden görülebiliyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta şehir merkezinde 17 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Merkez Camisi bitme noktasına geldi. Şehrin her yerinden görülebilen 4 minareli büyük cami Sivas'ın silüetini de yeniledi.

  • Sivas'ta 17 bin metrekare alana inşa edilen Merkez Camisi'nin yapımına 2020 yılında başlandı.
  • Cami 4 minarelidir ve kapalı alanında 2 bin 400 kişi aynı anda namaz kılabilecek.
  • Cami şehrin her noktasından görülebiliyor.

Sivas'ta şehir merkezinde yapımına 2020 yılında başlanılan Merkez Camisi hayırseverlerin destekleriyle bitme noktasına geldi.

17 BİN METREKARE ALANDA İNŞA EDİLDİ

17 bin metrekare alanda inşa edilen 4 minareli caminin dış işlemleri büyük oranda bitti. İçerisindeki işlemler ve çevre düzenleme çalışmaları süren caminin hayırseverlerin devam eden destekleriyle kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Sivas'ın silüetini yeniledi, şehrin her yerinden görülebiliyor

ŞEHRİN HER YERİNDEN GÖRÜLEBİLİYOR

Şehir meydanıyla bitişik inşa edilen caminin kapalı alanında 2 bin 400 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Gece aydınlatmaları da tamamlanan cami şehrin her noktasından rahatlıkla görülebiliyor. Cami henüz hizmete açılamasa da tamamlanma aşamasındaki dış yapısı ile şehrin silüetinde yerini aldı.

Sivas'ın silüetini yeniledi, şehrin her yerinden görülebiliyor

"SİVAS'IN BİR GURURU OLDU"

Kaya Erdoğan yapımı devam eden caminin Sivas'ın gurur duyacağı bir eser olduğunu belirtip, "Sivas için güzel bir iş, gayet güzel, her taraftan gözüküyor. Çok muazzam. Hem turizm açısından hem diğer konularda Sivas'ın bir gururu oldu. Camiyi takdir ediyoruz, emeği geçenlere, elini taşın altına koyanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Sivas'ın silüetini yeniledi, şehrin her yerinden görülebiliyor

"BÜTÜN ŞEHİRLERDE VARDI, BİZİM DE OLDU"

Kadir Küpeli ise artık Sivas'ın da 4 minareli bir camisi olduğunu ifade edip, "Bütün şehirlerde dört minareli cami var, bizim de oldu. Şehrimizin bir simgesi haline gelecek ve geldi de. Yapılan her şey güzeldir, eleştiri olmasın. Çok güzel bir şey, her taraftan görülüyor. Kardeşler Tepesi'nden de görülüyor, Merakum'dan da görülüyor. Şehrimizin imajı oldu, çok güzel bir şey. İstanbul'un Fatih Camisi varsa Sivas'ın da Merkez Camisi var" şeklinde konuştu.

Sivas'ın silüetini yeniledi, şehrin her yerinden görülebiliyor

"ÖNEMLİ OLAN SAMİMİ MÜMİN KULLARIN İÇİNDE SAF TUTMASI"

Orhan Kaya ise camiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Memlekete, millete hayırlı olsun. Cemaati bol olsun. Süslü camilerin önemi yok, önemli olan kaliteli, samimi mümin kulların içinde saf tutması."

Sivas'ın silüetini yeniledi, şehrin her yerinden görülebiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEvren Erol:

Ülkede camii çok,cemaat yok.Ahlâk desen hiç yok.Nüfusun tamamı ateist ülkelerde bile ahlak bizim toplumdan iyi

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEngin Çalık:

oleyy ülke kurtuldu artık ekomik kriz yok...

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Toplum Müslüman değil iken mümin yaptınız vay be MÜŞRİK KAFİRLER Sizi

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKARAYEL:

hani cok eksik di de yapilmadan olur mu idi insanlari diri diri yakan barbarlara.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Çuval çuval ihraç ediyor

Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Fiyatı da cazip
Gülşah Durbay'ın ardından Şehzadeler Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek

Yeni başkan seçimleri öncesi AK Parti'den dikkat çeken karar
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Futbol dünyası yasta! Genç futbolcu Ethan McLeod geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Futbol dünyası yasta! Genç futbolcu trafik kazasında vefat etti
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Çuval çuval ihraç ediyor

Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Fiyatı da cazip
Gülşah Durbay'ın ardından Şehzadeler Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek

Yeni başkan seçimleri öncesi AK Parti'den dikkat çeken karar
İfade vermek için adliyeye gelen Ela Rümeysa Cebeci, lavaboda kıyafetini değiştirdi

Testi pozitif çıkan ünlü spikerden adliyede dikkat çeken hamle
Mehmet Akif Ersoy'un cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu

Akif'in cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Silahlı kavgada baba öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı

Boş arazide gündüz vakti vahşet! Baba öldü, oğlu ve yeğeni hastanede
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
title