Son günlerde gündeme gelen Sirius yıldızı merak ediliyor. Yakın bir zamanda gerçekleşecek olan Sirius yıldızı ve Güneş kavuşumu vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. En sık aratılanlar arasında ise Sirius yıldızı ne zaman görülür 2023? Sirius yıldızı ile Güneş kavuşumu ne zaman başlıyor? Sirius yıldızı kavuşumu saat kaçta? soruları yer aldı.

Sirius yıldızı ne zaman görülür 2023? Sirius yıldızı ile Güneş kavuşumu ne zaman başlıyor? Sirius yıldızı kavuşumu saat kaçta? merak edilenler arasında yer alıyor. Gündemde olan gök olayı hakkında merak edilenler oldukça fazla iken Sirius yıldızı ne zaman görülür? en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte merak edilenler...

SİRİUS YILDIZI NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Sirius yıldızı ile Güneş kavuşumu yılın en şanslı günlerinden sayılır. Bu günde insanlar gelecekleriyle ilgili dilekler diler, meditasyonlar var, dua eder. Sirius yıldızı kavuşumu 3 Temmuz ile 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. 6 Temmuz tarihi ise kavuşum günlerinin en önemli günleri olarak sayılmakta.

SİRİUS YILDIZI NEDİR?

Sirius ya da Akyıldız, Büyük Köpek Takımyıldızı'nda yer alan bahar ayında kuzey yarı küreden görülebilen gece gökyüzünün en parlak yıldızıdır. Türkçe'de Akyıldız ismiyle bilinen Sirius (? CMa / ? Canis Majoris/ Büyük Köpek Takımyıldızı'nın alpha yıldızı), -1,47 olan görünür kadiri bakımından, görünür kadiri olarak kendine en yakın olan Canopus'a oranla iki kat daha parlaktır. Çıplak gözle tek yıldızmış gibi görünen Sirius, aslında tayf türlerine göre yapılan yıldız sınıflandırma sisteminde A1V sınıfında bulunan Sirius-A ile DA2 sınıfına giren ve Sirius-B olarak adlandırılan bir beyaz cüceden oluşan bir çift yıldızdır. Sirius bu parlak görünümünü aslında aydınlatma gücünün yanı sıra Güneş Sistemi'ne yakınlığına borçludur. Güneş'e 2,6 parsek (8,47 ışık yılı) uzaklıkta oluşundan dolayı, Sirius sistemi uzaydaki yakın komşularımızdan biridir. Sirius kütlesi bakımından Güneş'in iki katıdır ve 1,42'lik bir mutlak kadir değerine sahiptir. Aydınlatma gücü Güneş'in 25 katı olmakla birlikte, Canopus veya Rigel gibi diğer parlak yıldızlarınkine oranla düşük kalır. Sirius sisteminin yaşı 200-300 milyon yıldır. Sistem başlangıçta iki mavimsi yıldızdan oluşuyordu. Bu iki yıldızdan da kütlesi bakımından daha büyük olan Sirius-B zamanla yakıtını tüketerek, dış katmanlarını kaybetmeden önce kırmızı dev haline gelmiş ve yaklaşık 120 milyon yıl önce dış katmanlarını uzay atarak bugünkü hali olan bir beyaz cüceyi oluşturmuştur.

Sirius, aynı zamanda, yer aldığı takımyıldızdaki ön plana çıkmasından dolayı, geleneklerde köpek-yıldız olarak da adlandırılır. Bu yıldız pek çok mitolojik ve folklorik öykülere Güneş'ten bağımsız bir biçimde konu olabilmiştir. Sirius'un helyak doğuşu antik Mısır'da Nil Nehri'nin taşmalarını, antik Yunan'da "köpek günleri"nin (kavurucu sıcak günler) başlangıcını işaret ediyordu. Polinezyalılar için ise yıldız kışın habercisi ve Pasifik Okyanusu'nda navigasyonları için bir referans kaynağıydı.

Çeşitli uygarlıklara ait en eski astronomik kayıtlarda adı geçen yıldızlardan olan Sirius, eski Mısır'da Sopdet (Grekçe'ye uyarlanmış haliyle Sothis, yıldızın Grekçe'deki adı ise Seirios'dur) olarak bilinirdi. Eski Mısır'da "Orta Krallık" döneminde, Mısırlılar takvimlerini Sirius'un helyak doğuşuna göre düzenlemişlerdi. Bu takvimde esas alınan gün ise, Sirius'un doğuşunun Güneş'in ışığından yeterince uzaklaşmış olmasından sonra, Güneş'in doğuşundan hemen önce açıkça görülür hale geldiği gündü. Bir başka deyişle bu, Sirius'un Mısır göklerinde 70 günlük yokluğundan sonrabelirdiği gündü ve Nil Nehri'nin her yılki taşmasından hemen öncesine ve yaz gündönümüne denk gelirdi. Sirius'u (Sothis) ifade eden hiyeroglifin glifleri üçgen, beş uçlu yıldız ve yarım dairedir. Sirius eski Mısır panteonunda İsis ilahesi ile özdeşleştirilirdi ki, İsis, eşi Osiris ve oğlu Horus ile bir üçlem oluştururdu. Sirius'un gökyüzünde görülmediği sözkonu 70 gün, İsis ve Osiris'in duat denilen öte-alemde seyrettikleri dönemi simgelerdi.

Pek çok eski Mısır tapınağı, iç odaları Sirius'u görecek biçimde inşa edilmişti. Örneğin, Keops Piramidi'nin Kraliçe Odası'nın duvarında açılan bir kanal yalnızca Sirius'u görmek üzere yapılmıştı.

Eski Yunanlar, Sirius'un bu kaybolduğu dönemden sonra tekrar gökyüzünde belirmesinin sıcak ve kurak yazı haber verdiğine inanırlar ve ayrıca bunun canlılar üzerinde bitkileri solduran, erkekleri güçsüzleştiren, kadınları tahrik eden birtakım etkileri olduğunu sanarak kaygılanırlardı.

Eski kayıtlarda, yaz başlangıcındaki hava koşullarının bozulduğu hallerde Sirius'un daha fazla parladığının gözlemlendiği kaydedilmiştir ki, eski Yunan gözlemcilere göre bu, söz konusu yıldızdan olumsuz etkiler yaratan birtakım tesirler yayıldığı anlamını taşıyordu. İnsanların bu tesirlere maruz kalması olayına Grekçe'de "yıldızca çarpılmış olmak" anlamında deniyordu. Böylece Sirius Batı edebiyatında "yakan" ya da "alevler saçan" olarak betimlendi.Bu yıldızın belirmesinin ardından gelen mevsim dönemi de "yaz köpeğinin günleri" olarak bilinir.Vaktiyle Ege Denizi'ndeki Ceos (Kea) Adası'nda yaşayanlar, soğukların azalması için Sirius ve Zeus'a kurban keserler ve yaz mevsimindeki temel rolünü oynamak üzere tekrar belirmesini beklerlerdi. Yıldızın parlaklık haline bakarak kendilerini iyi bir talihin bekleyip beklemediğine karar verirlerdi; örneğin yıldızın sisli, puslu halde veya ışığı zayıf biçimde görünmesi vebayı haber veriyor anlamında yorumlanıyordu. Bu adada bulunan MÖ 3. yüzyıla ait paralarda ışınlar yayan köpek ve yıldız tasvirlerinin bulunması Sirius'un bu adadaki önemini vurgulamaktadır.

Güneş ve Ay'ın çekim kuvvetlerinin etkisiyle, Dünya'nın ekvator bölgesindeki şişkinlik, gezegenin eksensel hareketinde bir tereddüte (titreme) yol açmaktadır. Buna bağlı olarak 26.000 yılda bir oluşan yörüngesel salınım (precession), yıldızların gökyüzündeki konumlarını da yavaş yavaş değiştirmektedir. Bu nedenle Sirius, geçmişe göre daha geç doğmakta ve artık yıldızın şafak vakti yükselişi, eskiden olduğu gibi yaz mevsiminin en sıcak günlerine denk gelmemektedir.