SİNEM DEDETAŞ KİMDİR? Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş kaç yaşında ve nereli?

Sinem Dedetaş kimdir, kaç yaşında ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş nereli olduğu araştırılıyor. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde CHP Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, Sinem Dedetaş kimdir, kaç yaşında? Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş nereli?

SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?

Sinem Dedetaş, 1981 yılında Eskişehir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisi unvanıyla mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini aynı fakültenin Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları ana bilim dalında tamamladı. Kariyerine Delta Denizcilik firmasında yapısal analiz ve tasarım mühendisi olarak başladı, ardından RINA'da (Registro Italiano Navale) plan onay mühendisi olarak çalıştı. Son olarak, Matesis Denizcilik ve Mühendislik firmasında genel müdürlük görevini üstlendi. Bu dönemde ulusal ve uluslararası denizcilik faaliyetleri ile araştırma-geliştirme projelerinde araştırmacı, program koordinatörü ve yönetici olarak görev aldı. Gemi inşaatı ve işletmeciliğinde enerji verimliliği, optimizasyon, farklı malzemelerin kullanımı, yakın deniz taşımacılığı ve küçük tekneler ana çalışma alanlarıdır. Ayrıca, 2014-2016 yılları arasında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttü.

Sinem Dedetaş

SİNEM DEDETAŞ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı, geçtiğimiz yılki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimde CHP'nin kazandığı Üsküdar'da, CHP'nin ne yapacağı merak konusu olmuştu.

31 Mart'ın resmi olmayan sonuçlarına göre Üsküdar'da seçimi yüzde 49.90 ile CHP'nin adayı Sinem Dedataş kazanırken, 10 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Hilmi Türkmen %42,37 oy aldı.

"AÇIK ARA ALDIK"

Resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan farkla birinci çıkarak Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş, ilk açıklamasında şu an oyların yüzde 90'ının sayıldığını belirterek "Şu an sonuç değişecek gibi değil. Açık ara aldık. Kazandık" demişti.

2024 ÜSKÜDAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI

CHP'nin adayı Sinem Dedetaş %49,90 oy aldı.

AK Parti'nin adayı Hilmi Türkmen %42,37 oy aldı.

Yeniden Refah Partisi'nin adayı Turgut Sadıkoğlu %2, 15 oy aldı.

ÜSKÜDAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ