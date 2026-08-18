Haberler

Danimarka askerleri ilk kez Grönland'da görev yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danimarka, Arktik'teki askeri varlığını güçlendirmek için zorunlu askerlik kapsamındaki erleri ilk kez Grönland'da eğitim ve operasyonlara dahil etmeye başladı. İlk grup, Nuuk ve Kangerlussuaq'ta görev alacak.

Danimarka, Arktik bölgesindeki askeri varlığını güçlendirme kapsamında askerlik hizmetini yapan erlerin ilk kez Grönland'daki faaliyetlere de dahil edilmeye başlandığını açıkladı.

Danimarka Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 4 aydan 11 aya çıkartılan ve bu yıl uygulamaya konulan uzun dönem zorunlu askerlik çerçevesinde erlerin ilk kez Danimarka Krallığı'na bağlı Grönland'da da eğitim alabileceği belirtildi.

İlk er grubunun Grönland'a ulaştığına işaret edilen açıklamada, bir kısmının başkent Nuuk, diğer bir kısmının ise Kangerlussuaq'ta eğitim alacağı ifade edildi.

Açıklamada, Danimarka'nın Arktik bölgesindeki askeri varlığını güçlendirmeyi hedeflediği, bu kapsamda bölgeye giden askerlerin arazi becerilerini geliştirebilecekleri tatbikatlara katılacağı, Grönlandlı meslektaşlarıyla işbirliği içerisinde hareket edecekleri kaydedildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen 19 yaşındaki Kopenhaglı Krab, Grönland'da askerlik yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Danimarka'da 11 aya çıkarılan askerlik hizmeti kapsamında 5 aylık temel eğitimi tamamlayan askerlerin 6 ay süreyle de ordunun gerçek görevlerinde operasyonel hizmette yer alacakları kaydedilmişti.

Kaynak: AA
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı

Katliam gibi kaza! Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

400 bin çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme

Yüz binlerce kişiye emeklilik müjdesi! Meclis’e geliyor
Onlarca aracın mora boyandığı olayda yeni gelişme! Sorumlular tespit edildi

Onlarca aracın mora boyandığı olayda sorumlular tespit edildi
Emekli maaşı ne kadar olmalı? Vatandaş ısrarla sordu, Babacan rakam verdi

Emekli maaşı ne kadar olmalı? Vatandaş ısrarla sordu, Babacan rakam verdi
Cübbeli Ahmet Hoca, apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata aldılar

Kısmetse Olur yarışmacısı, tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu

Tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu! Yorum sizin

Geri dönüyor! Icardi'nin yeni adresi bomba

Geri dönüyor! Yeni adresi bomba
Necati Ateş 'Net bilgidir' diyerek Galatasaray'ın bomba transferini açıkladı

"Net bilgidir" diyerek Galatasaray'ın bomba transferini açıkladı