Danimarka askerleri ilk kez Grönland'da görev yapacak

Danimarka, Arktik bölgesindeki askeri varlığını güçlendirme kapsamında askerlik hizmetini yapan erlerin ilk kez Grönland'daki faaliyetlere de dahil edilmeye başlandığını açıkladı.

Danimarka Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 4 aydan 11 aya çıkartılan ve bu yıl uygulamaya konulan uzun dönem zorunlu askerlik çerçevesinde erlerin ilk kez Danimarka Krallığı'na bağlı Grönland'da da eğitim alabileceği belirtildi.

İlk er grubunun Grönland'a ulaştığına işaret edilen açıklamada, bir kısmının başkent Nuuk, diğer bir kısmının ise Kangerlussuaq'ta eğitim alacağı ifade edildi.

Açıklamada, Danimarka'nın Arktik bölgesindeki askeri varlığını güçlendirmeyi hedeflediği, bu kapsamda bölgeye giden askerlerin arazi becerilerini geliştirebilecekleri tatbikatlara katılacağı, Grönlandlı meslektaşlarıyla işbirliği içerisinde hareket edecekleri kaydedildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen 19 yaşındaki Kopenhaglı Krab, Grönland'da askerlik yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Danimarka'da 11 aya çıkarılan askerlik hizmeti kapsamında 5 aylık temel eğitimi tamamlayan askerlerin 6 ay süreyle de ordunun gerçek görevlerinde operasyonel hizmette yer alacakları kaydedilmişti.

Kaynak: AA