Sima Tarkan evleniyor mu? Sosyetenin önde gelen isimlerinden biri olan Sima Tarkan, sosyal medyada paylaştığı içeriklerle geniş bir kitle tarafından tanınıyor. Kısa bir süre önce, uzun süredir birlikte olduğu Mark Başoğlu ile hayatını birleştiren Tarkan, aynı zamanda Dilasima Group ailesinin en genç üyesi olarak biliniyor. Sima Tarkan kimdir, kaç yaşında? Sima Tarkan evleniyor mu, eşi kim? Detaylar haberimizdedir…

SİMA TARKAN KİMDİR?

1995 yılında California'da doğan ve şu anda 29 yaşında olan Sima Tarkan, eğitim hayatına Vancouver'da başlamış, liseden mezun olduktan sonra New York'a taşınarak Parsons'ta stratejik tasarım ve işletme bölümünü tamamlamıştır. Sosyetenin dikkat çeken genç isimlerinden biri olan Tarkan, dört yıldır birlikte olduğu Mark Başoğlu ile geçtiğimiz hafta İstanbul'da evlendi. Nikah, İstanbul'daki evlerinde sade bir törenle gerçekleşirken, çiftin düğünü ise İtalya'da görkemli bir organizasyonla kutlandı.