AFAD'ın verilerine göre, Silivri'de deprem ne zaman oldu sorusunun yanıtı 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 13:36:40 olarak açıklandı. Son günlerde Marmara açıklarında artan hareketlilik, " Silivri'de deprem ne zaman oldu?" sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı. Peki, Silivri'de deprem ne zaman, saat kaçta oldu?

SİLİVRİ'DE DEPREM NE ZAMAN OLDU?

AFAD Deprem Dairesi'nin paylaştığı bilgilere göre, 31 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen deprem 3.5 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin merkez üssü, Marmara Denizi'nde Silivri ilçesine 24.65 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Sarsıntı yerin 9.91 kilometre derinliğinde oluştu ve kısa süreli hissedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.