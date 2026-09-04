'Silah üretiyor' iddialarına zırhlı araç üreticisi IAG'den yanıt

Türk ve Bulgar basınında yer alan haberlerde hedef alındığını belirten International Armored Group (IAG), şirket ve kurucusu Dr. Anton Stefov hakkında yöneltilen suçlamaları reddetti. Şirket, silah üretimi yapmadığını, üretim ve sevkiyat süreçlerinin ilgili ülkelerdeki yetkili makamların denetimi altında gerçekleştirildiğini açıkladı.

İDDİALARA YANIT

Türk basınında yayımlanan ve daha sonra bazı Bulgar medya kuruluşları tarafından da aktarılan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapan International Armored Group (IAG), şirket ile kurucusu ve sahibi Dr. Anton Stefov hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Şirketin açıklamasında, söz konusu yayınlarda yer alan ima ve suçlamaların herhangi bir yetkili devlet kurumunun resmî tespitine, kararına veya mahkeme hükmüne dayanmadığı savunuldu. IAG, haberlerde şirketin faaliyetleri ve Dr. Stefov hakkında oluşturulan algının gerçeğe aykırı olduğunu belirterek iddialara ilişkin ayrıntılı açıklama yaptı.

SİLAH DEĞİL ZIRHLI ARAÇ ÜRETİMİ

Açıklamada, Dr. Anton Stefov için bazı yayınlarda kullanılan "silah baronu" nitelemesinin asılsız olduğu belirtildi.

IAG'nin askeri kurumlar, kolluk kuvvetleri, özel operasyon birimleri ve bankacılık sektörü için zırhlı araçlar ile korumalı mobilite çözümleri ürettiği ifade edilen açıklamada, şirketin silah üretimi gerçekleştirmediği vurgulandı.

Şirket, faaliyet alanının zırhlı araç ve korumalı mobilite çözümlerinin üretimiyle sınırlı olduğunu belirterek, farklı ülkelerdeki üretim tesisleri arasında gerçekleştirilen üretim ve parça transferlerinin otomotiv, savunma ve mühendislik sektörlerinde yaygın olarak kullanılan uluslararası üretim iş birliği modeli kapsamında yürütüldüğünü bildirdi.

Bu kapsamda bazı araç ve bileşenlerin Türkiye'deki tesislerde işlendikten sonra Bulgaristan'daki IAG üretim tesislerine nakledildiği, montaj ve entegrasyon işlemlerinin ise Bulgaristan'daki tesiste tamamlandığı kaydedildi.

IAG, iştirakleri arasında gerçekleştirilen tüm parça ve malzeme transferlerinin gümrük rejimleri, ihracat kontrol düzenlemeleri ve HS kodları kapsamında belgelendirildiğini açıkladı. Şirket, gerçekleştirilen hiçbir işlemin ihracat kısıtlamalarını dolanmak amacı taşımadığını savundu.

GEMLİK SERBEST BÖLGESİ'NDE ÜRETİM DEVAM EDİYOR

Açıklamada, IAG'nin Türkiye'deki üretim tesisinin Gemlik Serbest Bölgesi'nde bulunduğu ve ithalat ile ihracat işlemlerinin ilgili Türk makamlarının gözetimi altında gerçekleştirildiği belirtildi.

Bulgaristan'daki IAG şirketinin de gerekli izinlere sahip olduğu ve faaliyetlerini yetkili Bulgar kurumlarının denetimi altında sürdürdüğü ifade edildi.

Şirketin Gemlik'teki üretim binaları, makine parkı ve ekipmanlar dahil olmak üzere önemli varlıklara sahip olduğu aktarılan açıklamada, üretim faaliyetlerinin kuruluşundan bu yana kesintisiz şekilde devam ettiği bildirildi.

IAG, bugüne kadar Türk Emniyet Teşkilatı ve dünyanın farklı bölgelerinde görev yapan Türk diplomatik misyonları için 450'den fazla zırhlı araç ürettiğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca Dr. Anton Stefov'un Gemlik'in basketbol takımına sponsorluk desteği sağladığı bilgisine de yer verildi.

"İHRACAT KONTROLLERİNİ AŞAN FAALİYET YÜRÜTMEDİK"

IAG, ihracat kontrol rejimlerini veya uluslararası yaptırımları aşmaya yönelik herhangi bir faaliyet yürütmediğini vurguladı.

Şirket açıklamasında, ürünlerin niteliğinin veya menşeinin gizlenmeye çalışılmadığı belirtilerek, hiçbir zaman terör örgütlerine ya da terör faaliyetleriyle bağlantılı kişi ve kuruluşlara ürün tedarik edilmediği savunuldu.

Şirket tarafından nihai kullanıcı doğrulama prosedürlerinin titizlikle uygulandığı ifade edilirken, bunun aksini gösteren herhangi bir veri veya kanıt bulunmadığı ileri sürüldü.

IAG, gerçekleştirdiği üretim, satış ve sevkiyat süreçlerinin ilgili ülkelerdeki mevzuat ve yetkili makamların denetimi altında yürütüldüğünü belirterek, basında yer alan iddiaların bu süreçlerin dışında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

15 BİNDEN FAZLA ZIRHLI ARAÇ ÜRETİLDİ

Açıklamada, 1996 yılından bu yana faaliyet gösteren IAG'nin bugüne kadar 15 binden fazla zırhlı araç ürettiği ve araçlarını 50'den fazla ülkeye teslim ettiği belirtildi.

Şirketin müşterileri ve iş ortakları arasında Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği ile bağlantılı kurum ve misyonların yanı sıra çok sayıda devlet kurumu ve güvenlik teşkilatının bulunduğu ifade edildi.

IAG'nin Bulgaristan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde aktif üretim tesislerinin bulunduğu kaydedildi.

Şirket, farklı ülkelerde yürüttüğü faaliyetlerin ilgili yerel ve uluslararası düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirildiğini ve üretim süreçlerinin gerekli izin ve kontroller çerçevesinde sürdürüldüğünü belirtti.

"İTİBARIMIZI HEDEF ALAN BİLİNÇLİ BİR GİRİŞİM"

IAG açıklamasında, söz konusu yayınların şirketin uluslararası faaliyetlerini ve üretim kapasitesini genişlettiği bir dönemde ortaya çıkmasına da dikkat çekildi.

Yayınların şirketin itibarını hedef alan bilinçli bir girişim olduğu kanaatinin paylaşıldığı açıklamada, IAG ve Dr. Anton Stefov'un bugüne kadar hiçbir ülkede yasa dışı faaliyet nedeniyle yaptırıma tabi tutulmadığı veya mahkûm edilmediği belirtildi.

Şirket, hakkında ortaya atılan iddiaların resmî bir soruşturma, devlet kurumu kararı veya mahkeme hükmüne dayanmadığını yineleyerek, haberlerde yer alan suçlamaların bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

IAG, yanlış, yanıltıcı veya iftira niteliğindeki iddiaları yayan kişi ve kuruluşlara karşı tüm hukuki yollara başvurma hakkını saklı tuttuğunu da bildirdi.