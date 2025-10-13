Seyfi Dursunoğlu mal varlığını kime bıraktı? Seyfi Dursunoğlu serveti ne kadar? 'Huysuz Virjin'in vasiyeti açıklandı!

Seyfi Dursunoğlu, Türkiye televizyon ve sahne tarihine "Huysuz Virjin" karakteriyle damga vurmuş unutulmaz bir isim olarak hafızalarda yer etti. Ancak onun mirası sadece sanatla sınırlı kalmadı. 2020 yılında hayatını kaybeden Dursunoğlu'nun vasiyeti, ardından bıraktığı milyonlarca liralık servetin kime kaldığı sorusunu gündeme taşıdı. Peki, Seyfi Dursunoğlu mal varlığını kime bıraktı? Seyfi Dursunoğlu serveti ne kadar? 'Huysuz Virjin'in vasiyetinde neler var? İşte detaylar...

SEYFİ DURSUNOĞLU MAL VARLIĞINI KİME BIRAKTI?

Sahne sanatlarının efsane ismi Seyfi Dursunoğlu, bilinen adıyla "Huysuz Virjin", ölümünün ardından sadece sanat mirasıyla değil, bıraktığı vasiyetle de Türkiye gündemine damga vurdu. 17 Temmuz 2020 tarihinde hayatını kaybeden Dursunoğlu, arkasında yaklaşık 15 milyon TL değerinde bir mal varlığı bıraktı. Ancak en çok konuşulan konu, bu servetin kime miras kaldığıydı.

Sanatçının vasiyetine göre; banka hesaplarında biriken tüm maddi varlıkları ve Üsküdar'daki evi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışlandı. Bu karar, Türkiye'de eğitime destek konusunda simge haline gelmiş bir STK'ya yapılan önemli bir katkı olarak değerlendirildi. Bununla birlikte, bazı aile bireylerinin karara itirazı ve açtıkları dava, konuyu uzun süre kamuoyunun gündeminde tuttu.

Dursunoğlu'nun yeğenleri Cemal Erhan Saydam ve Evren Saydam, mirasın hukuka aykırı biçimde bırakıldığını öne sürerek vasiyetin iptali için dava açtı. Ancak İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, yapılan yargılamalar sonunda davayı reddetti. Böylece sanatçının vasiyeti geçerlilik kazandı ve tüm mal varlığının ÇYDD'ye devri hukuken tescillenmiş oldu.

SEYFİ DURSUNOĞLU SERVETİ NE KADAR?

Seyfi Dursunoğlu'nun serveti, yaşamı boyunca sürdürdüğü sahne performansları, televizyon programları ve yatırımlarıyla şekillendi. Vefatı sonrası ortaya çıkan bilgilere göre, sanatçının serveti yaklaşık 15 milyon Türk Lirası civarındaydı. Bu rakam, dönemin medya kaynakları ve yakın çevresinin açıklamalarıyla teyit edildi.

Servetin içeriği ise şu şekildeydi:

Üsküdar'da bulunan evi

Banka hesaplarında biriken nakit varlıklar

Land Rover marka bir araç

Kıymetli şahsi eşyalar ve koleksiyonlar

Dursunoğlu, bu serveti biriktirirken medya ve sahne hayatının zirvesindeydi. Özellikle 90'lı ve 2000'li yıllarda "Huysuz Virjin" karakteriyle televizyonun aranan yüzlerinden biri haline gelmişti. Sahne gösterileri ve turnelerden elde ettiği gelirleri, büyük ölçüde birikim yaparak değerlendirdiği biliniyor.

'HUYSUZ VİRJİN'İN VASİYETİ!

Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti, sade ama çok anlamlıydı. Hukuki olarak geçerli bir şekilde hazırlanmış bu belgeye göre:

Tüm maddi varlıkları ve evi, eğitime destek amacıyla faaliyet gösteren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bırakıldı.

Evdeki kişisel eşyaları, yeğeni Güliz Buyrukbilen'e verildi.

Land Rover marka aracı, uzun yıllardır yardımcılığını yapan Ümit Yazıcı'ya vasiyet edildi.

Bu detaylar, hem sanatçının aile ilişkileri hem de sosyal sorumluluk bilinciyle şekillendirilmiş bir vasiyet olduğunu ortaya koydu. Dursunoğlu, yaşamı boyunca da eğitime ve özgür düşünceye önem veren bir figür olarak tanınmıştı. Bu nedenle vasiyetinin yönü, hayattaki duruşunun bir devamı olarak yorumlandı.

Vasiyetin açıklanmasının ardından, iki yeğeni tarafından açılan iptal davası, vasiyetin kamuoyuna yansımasını daha da büyüttü. Ancak mahkeme süreci sonunda, sanatçının iradesine tamamen sadık kalındı. Bu gelişme, Dursunoğlu'nun yaşamındaki kararlılık ve bağımsız kişiliğinin ölümünden sonra da sürdüğünü gösterdi.

SEYFİ DURSUNOĞLU KİMDİR?

Seyfi Dursunoğlu, 1 Ekim 1932 tarihinde Trabzon'da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra kısa süreli devlet memurluğu yaptı. Ancak asıl tutkusu sahneydi ve bu nedenle memuriyetini bırakarak sanat dünyasına adım attı.

Kariyerinin dönüm noktası, yarattığı "Huysuz Virjin" karakteri oldu. Bu karakterle, Türkiye'de televizyon ve sahne sanatlarının efsane isimleri arasına girdi. Gerek özgün üslubu, gerekse cesur çıkışları ile toplumun birçok kesiminden hem takdir hem de eleştiri topladı. Ancak kuşkusuz en büyük etkisi, cinsiyet rolleri, özgürlük ve ifade hakkı gibi konularda farkındalık yaratmasıydı.

Dursunoğlu, sahnelerden çekildikten sonra da zaman zaman medya ve sosyal konularla ilgili açıklamalar yaptı. Hayatının son döneminde KOAH hastalığı ile mücadele eden sanatçı, 17 Temmuz 2020 tarihinde İstanbul'da zatürre tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.