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Seyfi Birbir intihar mı etti, öldü mü? 28 Ekim Müge Anlı Seyfi Birbir olayı nedir?

Seyfi Birbir intihar mı etti, öldü mü? 28 Ekim Müge Anlı Seyfi Birbir olayı nedir?
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Seyfi Birbir intihar mı etti? Müge Anlı'da Seyfi Birbir olayı nedir, son durum ne merak ediliyor. Müge Anlı'nın programında yer alan Seyfi Birbir hakkındaki iddialar, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Hacer, geçtiğimiz haftalarda kaybolan oğlunu bulmak amacıyla stüdyoya gelmişti. Programda, Hacer'in şüphelendiği eşi Seyfi'nin de adı gündeme gelmişti. Peki, Seyfi Birbir intihar mı etti, öldü mü?

28 Ekim Müge Anlı Seyfi Birbir olayı nedir? Seyfi Birbir intihar mı etti, öldü mü? Müge Anlı programına katılan Seyfi Birbir'in akıbeti, son gelişmelerle birlikte merak konusu oldu. Seyfi'nin durumu, özellikle Müge Anlı'nın yıllar önce kaybolan 4 yaşındaki çocuğu bulma çabaları sırasında gündeme gelmişti. İlk olarak çocuğunu evlatlık verdiğini iddia eden Seyfi, daha sonra "İzmir Fuarı'na bıraktım" şeklinde çelişkili açıklamalarda bulunmuştu. Son olarak "15 yıldır oğlumla görüşüyorum, onu programa getireceğim" dedikten sonra kaldığı otelde intihar girişiminde bulundu. Seyfi Birbir öldü mü? Detaylar haberimizdedir…

SEYFİ BİRBİR ÖLDÜ MÜ?

Oğlunu 30 yıl önce bir aileye verdiğini söyleyen Seyfi Birbir, daha sonra bu ifadesini değiştirerek İzmit Fuarı'nda bıraktığını iddia etti. Ardından bu açıklamasını da yalanlayarak son 15 yıldır oğluyla görüştüğünü belirtti. Baba Birbir, canlı yayında oğluyla birlikte stüdyoya çıkacağını ifade etmesine rağmen yalnız geldi, bu durum stüdyo ekibi ve izleyicilerde şüpheleri artırdı.

Seyfi Birbir intihar mı etti, öldü mü? 28 Ekim Müge Anlı Seyfi Birbir olayı nedir?

Program süresince sürekli çelişkili açıklamalar yapan Seyfi Birbir, kaldığı otel odasında kesici aletle kendine zarar vererek intihar girişiminde bulundu. Hızla hastaneye kaldırılan Birbir, doktorların müdahalesiyle hayata döndü. Ancak taburcu olduktan sonra, evinin bahçesindeki bir ağaca kendini asarak yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Seyfi Birbir intihar mı etti, öldü mü? 28 Ekim Müge Anlı Seyfi Birbir olayı nedir?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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