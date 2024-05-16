Türkiye'nin gündeminde Ayhan Bora Kaplan olayının gizli tanığı Serdar Sertçelik var. Ankara emniyetinde deprem etkisi yaratan Ayhan Bora Kaplan soruşturması derinleşirken, 'M7' kod adı verilen gizli tanık Serdar Sertçelik'in iddiaları sonrası gözaltına alınan polis ve emniyet müdürlerinin sayısı da artıyor. Bu kapsamda Serdar Sertçeliğin eski eşi de konuşulanlar arasına girdi. Serdar Sertçeliğin eski eşi kim? SERDAR SERTÇELİK KİMDİR, olayı nedir? NİLSU BERFİN AKTAŞ eşi kim? İşte ayrıntılar...

SERDAR SERTÇELİĞİN ESKİ EŞİ KİM?

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması derinleşirken, "M7" kod adı verilen gizli tanık Serdar Sertçelik'in "siyasilere kumpas kurmakla" suçladığı 4 polis gözaltına alınmıştı. Sertçelik'in ev hapsinde ve elektronik kelepçe takılıyken yurt dışına nasıl kaçtığına yönelik birçok soru henüz yanıt bulmazken, Ankara emniyetini sarsan soruşturma kapsamında bugün de 3 sivil şahıs ile 1 komiser daha gözaltına alındı.

Olaylar hararetini korurken, Serdar Sertçelik'in özel hayatı da gündeme geldi. Olayın gizli tanığı Serdar Sertçelik'in eski eşi ünlü bir oyuncu çıktı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk ile ün sahibi olan Nilsu Berfin Aktaş'ın, 2021 yılında Serdar Sertçelik ile evlendiği biliniyor. Çift, yaşadıkları sorunlar üzerine 2023 yılında ise evliliklerini sonlandırdı. Gündemde büyük yankı uyandıran konunun detayları tek tek açığa kavuşurken, merak edilen bir diğer konu da Nilsu Berfin Aktaş'ın kim olduğu.

Peki Nilsu Berfin Aktaş kim, kaç yaşında?

Nilsu Berfin Aktaş, 1998 doğumlu ve Yetenek Evi Sanat Akademisi'nden mezun oldu. Adını 2018'de Geleceğin Starı adlı yarışmayla duyurdu ve oyunculuk kariyerine 2019'da Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle başladı. 2021'de ise Benim Hayatım adlı dizide başrol oynadı. 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nü kazandı. Şarkı söylemeyi ve dans etmeyi seviyor ve iyi derecede İngilizce biliyor.

SERDAR SERTÇELİK OLAYI NEDİR?

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı dava süreci devam ederken, davanın gizli tanığının iddiaları Emniyet'i sarstı. Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numaralı ismi olduğu iddia edilen ve davada M7 kod adı ile gizli tanık yapılan Serdar Sertçelik'in ev hapsindeyken yurt dışına kaçması ve dosyaya gizli tanık yapılma süreci tartışma yarattı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 26 Nisan'daki duruşmasında Mahkeme Başkanı, savcılığın gizli tanıklardan M7'nin kontrol tedbirlerine uymadığı için dinlenmek üzere duruşmada hazır edilemeyeceği yönünde yazı gönderdiğini belirtti. Mahkeme, tutuklu 8 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vererek duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.

Yargılama süreci devam ederken soruşturmanın Emniyet ayağında ise ilginç gelişmeler yaşandı. Davanın kritik gizli tanığı M7'nin dosyanın sanıklarından Serdar Sertçelik olduğu, ev hapsinde tutulduğu ve bu süreçte yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. Gizli tanık M7 Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile ilgili şok iddialarda bulundu.

Kendisinin tehditle zorla gizli tanık yapıldığını iddia eden Sertçelik, 4 Mayıs'ta Emniyet Müdürü Şevket Demircan ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kayıtlarını yayınladı. Kendisi üzerinden komplo kurulmaya çalışıldığını iddia eden Sertçelik, emniyetin daha önce AK Parti'de bakanlık yapan birçok isim ile aktif görevde bulunan bazı bürokratların isimlerini de dosyaya sokmaya çalıştığını ileri sürdü.