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Bartın'da 10 kişi ölümden döndü: Denize girmek yasaklandı

Bartın'da 10 kişi ölümden döndü: Denize girmek yasaklandı Haber Videosunu İzle
Bartın'da 10 kişi ölümden döndü: Denize girmek yasaklandı
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Bartın'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 59 kilometrelik sahildeki 19 plajda denize girmek yasaklandı. Mavi bayraklı İnkumu'nda kırmızı bayrak çekilirken, cankurtaranlar sabah saatlerinden bu yana boğulma tehlikesi geçiren 10 kişiyi kurtardı ve az sayıda denize giren vatandaşı uyardı.

Bartın'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle tüm sahillerde denize girmek yasaklanırken; boğulma tehlikesi geçiren 10 kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Bartın'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgarın ardından, 59 kilometrelik sahil şeridindeki 19 plajda denize girmek yasaklandı. 

Hava sıcaklığının yağmurla birlikte 29 derece olduğu kentte, mavi bayraklı İnkumu'da cankurtaran kulelerine kırmızı bayrak çekildi. Cankurtaranlar az sayıda denize giren vatandaşları uyararak, sudan çıkmalarını sağladı. 

10 KİŞİ BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

Diğer yandan İnkumu tatil beldesinde sabah saatlerinden bu yana boğulma tehlikesi geçiren 10 kişi, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Plajda görevli cankurtaranlar, dalgaların arasında çırpınan tatilcileri kurtardı. Cankurtaranların hafta sonu tatili için geldikleri İnkumu'nda boğulmaktan son anda kurtarıldıkları anları ise sahilde bulunanlar cep telefonları ile görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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