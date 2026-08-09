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Masuaku Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni takımı çok sürpriz

Masuaku Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni takımı çok sürpriz
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Konyaspor, geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen deneyimli sol bek oyuncusu Arthur Masuaku ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Süper Lig temsilcisi Konyaspor, kadrosunu deneyimli bir isimle güçlendirmek için çalışmalarına emin adımlarla devam ediyor.

MASUAKU TRANSFERİNDE MUTLU SIN

Teknik direktör İlhan Palut'un talebi doğrultusunda sol bek arayışlarını sürdüren yeşil-beyazlılar, bir süredir temas halinde olduğu Arthur Masuaku transferinde mutlu sona ulaştı.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Konyaspor yönetimi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland forması giyen 32 yaşındaki Kongolu sol bek ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Bonservisi Sunderland'de bulunan tecrübeli futbolcu için yeşil-beyazlı kulübün herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA GÖZ DOLDURDU

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor. Türkiye'de daha önce Beşiktaş formasıyla mücadele eden Masuaku, gösterdiği başarılı performanslarla beğeni toplamıştı. Deneyimli sol bek oyuncusu böylece yeniden Süper Lig sahnesine dönmüş olacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMustafa Korkmaz:

bu adamı hiç gondermeyecektiniz bir şekilde anlasacaktin

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Haber Yorumlarıtongerilhan@gmail.com:

Beşiktaş ile ne ilgisi olduğunu anaydım kusura bakmayın.

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