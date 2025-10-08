Siyaset sahnesinde genç yaşına rağmen dikkat çekici bir yolculuk sergileyen Sema Silkin Ün, hem akademik başarıları hem de toplumsal projelerdeki aktif rolüyle öne çıkıyor. Çankırı kökenli bu güçlü kadın, kültür, sanat ve kadın hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor ve TBMM 28. dönem Denizli milletvekili olarak görev yapıyor. Peki, Sema Silkin Ün kimdir? Milletvekili Sema Silkin Ün kaç yaşında, nereli, hangi partiden? Sema Silkin Ün'ün hayatına dair tüm detaylar haberimizde...

SEMA SİLKİN ÜN KİMDİR?

Sema Silkin Ün, Türkiye siyasetinin genç ve dinamik isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Aslen Çankırılı olan Ün, eğitim ve kariyer hayatında gösterdiği başarılarla öne çıkmış bir siyasetçidir. Yüksek öğrenimine Sakarya Üniversitesi'nde dış ticaret bölümünde başlayan Ün, daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Akademik kariyerine de önem veren Ün, Sakarya Üniversitesi'nde çalışma ekonomisi ve sosyal siyaset bilim dalında yüksek lisansını tamamladı ve halen aynı üniversitede çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri anabilim dalında doktorasını sürdürmektedir.

Sema Silkin Ün, siyasetin yanı sıra kültür ve sanat alanlarında da aktif rol almış; sivil toplum kuruluşlarında önemli görevler üstlenmiştir. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yönetim kurulu üyeliği ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM Vakfı) Mütevelli heyeti üyeliği ile toplumsal projelerde etkin rol oynamıştır. Ayrıca 15 Temmuz Derneği'nin kurucularından biridir.

MİLLETVEKİLİ SEMA SİLKİN ÜN KAÇ YAŞINDA?

Sema Silkin Ün'ün doğum tarihi ile ilgili detaylı bilgiler sınırlı olmakla birlikte, eğitim ve kariyer geçmişine bakıldığında, genç yaşına rağmen önemli görevler üstlenmiş bir milletvekili profili ortaya çıkmaktadır. TBMM 28. dönem Denizli milletvekili olarak seçilen Ün, siyasetteki aktif rolünü genç yaşında göstermiştir.

SEMA SİLKİN ÜN NERELİ?

Sema Silkin Ün, köken olarak Çankırılıdır. Ailesinin kökeni ve yetiştiği çevre, onun sosyal sorumluluk projelerine ve toplumsal katkılara olan ilgisini şekillendirmiştir. Çankırı'nın kültürel değerlerini benimseyen Ün, siyaset sahnesinde bu kültürel altyapının etkilerini taşımaktadır.

SEMA SİLKİN ÜN HANGİ PARTİDEN?

Sema Silkin Ün, siyasi kariyerine 2004 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Üsküdar Gençlik Kolları'nda yönetim ve yürütme kurulu üyesi olarak başlamıştır. 2006-2008 yılları arasında Üsküdar ilçe yönetim ve yürütme kurulunda görev yapmış, ardından Gelecek Partisi'nde Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Günümüzde ise TBMM 28. dönem Denizli milletvekili olarak görev yapmaktadır. Siyasi yolculuğu boyunca kültür, sanat ve kadın hakları gibi alanlarda aktif çalışmalar yürütmüştür.

SEMA SİLKİN ÜN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Sema Silkin Ün, özel hayatında da güçlü bir duruş sergileyen bir isimdir. İngilizce, Arapça ve Almanca bilen Ün, evli olup eşi Taha Ün'dür. Akademik ve siyasi kariyerini sürdürürken, ailesiyle de dengeli bir yaşam sürdüğü bilinmektedir.