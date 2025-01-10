Selim İleri kimdir? Sağlık sorunlarıyla mücadele eden yazar Selim İleri için Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı, ailesi ve sevenleri katıldı. Selim İleri kimdir, kaç yaşında öldü? Selim İleri neden vefat etti? Detaylar haberimizdedir...

SELİM İLERİ NEDEN ÖLDÜ?

Türk edebiyatının usta isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden İleri, sabah saatlerinde durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SELİM İLERİ KİMDİR?

Selim İleri, 30 Nisan 1949'da İstanbul Kadıköy'de doğdu. Lise yıllarında öğretmenleri Vedat Günyol ve Rauf Mutluay'ın etkisiyle edebiyata yöneldi. Lise ikinci sınıftayken Peride Celal'in Dar Yol romanından esinlenerek yazdığı Unutulmak adlı romanını yayımlatmak istedi ancak reddedildi. İlk öyküsü olan Savaş Çiçekleri, 1967 yılında Yeni Ufuklar dergisinde yayımlandı. 1968'de Vedat Günyol'un desteğiyle Cumartesi Yalnızlığı/Güz Notları adlı ilk öykü kitabını yayımladı ve kitabını merhum babasına ithaf etti. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başladı, ancak 1972'de eğitimini yarıda bıraktı.

1970'lerin başında Halit Refiğ ile tanışması, senaryo yazarlığı kariyerinin başlamasına öncülük etti. İlk senaryosu Cennetin Kapısı 1971'de yazıldı. Daha sonra Kadın Yapar adlı bir uyarlama senaryosu filme çekildi. İlk özgün senaryosu Bir Demet Menekşe oldu. 1973'te yayımlanan Destan Gönüller adlı ilk romanıyla dikkat çekti. 1975'te yayımlanan Dostlukların Son Günü öykü kitabı ile 1976'da Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazandı. Attilâ İlhan'ın teşvikiyle yazdığı Her Gece Bodrum romanı, 1977'de Türk Dil Kurumu Roman Ödülü'ne layık görüldü.

1980'lerde senaryo ve öykü yazmaya devam eden İleri, Kırık Bir Aşk Hikâyesi senaryosuyla 1982'de Sinema Yazarları Derneği tarafından yılın en iyi senaryosu ödülünü aldı. Roman yazarlığında da üretken olan İleri, Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu eserinden esinlenerek yazdığı Yaşarken ve Ölürken ile Milliyet Sanat Yılın Romanı ödülünü kazandı.

1990'larda tiyatro oyunlarına yöneldi. Cahide Sonku'nun hayatını anlatan Cahide, Ölüm ve Elmas ilk tiyatro eseri oldu. 1997'de sahnelenen Allahaısmarladık Cumhuriyet adlı oyunu, Afife Jale ve Avni Dilligil ödüllerini kazandı. 1991'de yayımlanan Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın, Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü'nü getirdi. 2002'de Bu Yaz, Ayrılığın İlk Yazı Olacak adlı romanı ile Orhan Kemal Roman Ödülü'nü kazandı.

2006'da Fotoğrafı Sana Gönderiyorum ile öyküye dönen İleri, 2007'de farklı türlerde üç eser yayımladı: Hepsi Alev, Kapalı İktisat ve İstanbul Lale ile Sümbül. 2021'de Erdal Öz Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. Uzun edebiyat yolculuğunda roman, öykü, senaryo ve eleştiri türlerinde pek çok değerli eser bıraktı.

ÖYKÜ VE ROMANLARI

Öykü

Cumartesi Yalnızlığı (1968, Adam)

Pastırma Yazı (1971, Bilgi)

Dostlukların Son Günü (1975, Bilgi)

Bir Denizin Eteklerinde (1980, Altın)

Dostlukların Son Günü (1975, Bilgi) (1978 Sait Faik Hikâye Ödülü)

İlk Gençlik Çağına Öyküler I-II-III (Derleyen) (1980, Kültür Bakanlığı)

Eski Defterlerde Solmuş Çiçekler... (1982, Adam)

Son Yaz Akşamı (1983, Altın)

Kötülük, (1992, Remzi)

Fotoğrafı Sana Gönderiyorum (2006, Doğan)

Yağmur Akşamları (2011, Everest)

Roman

Destan Gönüller (1973, Hürriyet)

Her Gece Bodrum (1976, Bilgi) (1977 TDK Roman Ödülü)

Ölüm İlişkileri (1979, Bilgi)

Cehennem Kraliçesi (1980, Altın)

Bir Akşam Alacası (1980, Altın)

Yaşarken ve Ölürken (1981, Altın)

Ölünceye Kadar Seninim (1983, Altın)

Yalancı Şafak (1984, Altın)

Saz Caz Düğün Varyete (1984, Altın)

Hayal ve Istırap (1986, Altın)

Kafes (1987, Özgür Yayın)

Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın (1991, Can)

Kırık Deniz Kabukları (1993, Can)

Gramafon Hala Çalıyor (1995, YKY)

Cahide - Ölüm ve Elmas (1995, YKY)

Cemil Şevket Bey - Aynalı Dolaba İki El Revoler (1997, Oğlak)

Ada, Her Yalnızlık Gibi (1999, Oğlak)

Solmaz Hanım, Kimsesiz Okurlar İçin (2000, Oğlak)

Bu Yaz, Ayrılığın İlk Yazı Olacak (2001, Doğan)

Yarın Yapayalnız (2004, Doğan)

İstanbul Lâle İle Sümbül (2007, Doğan)

Hepsi Alev (2007, Doğan)

Daha Dün (2008, Doğan)

Bu Yalan Tango (2010, Everest)

Mel'un - Bir Us Yarılması (2013, Everest)

Sona Ermek (2017, Everest)

DENEMELER

Çağdaşlık Sorunu (1978, Günebakan)

Aşk-ı Memnu Ya Da Uzun Bir Kışın Siyah Günleri (1981, Yazko)

Düşünce Duyarlık (1982, Adam)

Kamelyasız Kadınlar (1983, Yazko)

İstanbul Yalnızlığı (1989, İstanbul Kütüphanesi)

Peride Celal'e Armağan (1996, Oğlak)

Perisi Kaçmış Yazılar (1996, İyi Şeyler)

Sepya Mürekkebiyle Yazıldı (1997, Oğlak)

Kurtuluş Savaşı ve Edebiyatımız (1998, Oğlak)

İstanbul Yıldızlar Altında (1999, Oğlak)

Kırık İnceliklerin Şairi - Behçet Necatigil (1999, Kaf)

Ay Hala Güzel (1999, Kaf)

Biten (İki) Yüzyıl (2000, Oğlak)

Evimizin Tek Istakozu (2000, Oğlak)

İstanbul Seni Unutmadım (2001, Oğlak)

Oburcuğun Edebiyat Kitabı (2002, Doğan)

Rüyamdaki Sofralar (2003, Doğan)

Uzak, Hep Uzak (2003, Doğan)

İstanbul'un Sandık Odası (2004, Doğan)

Kar Yağıyor Hayatıma (2005, Doğan)

Cengiz Tacer - Denizden Yana, Çölden Yana (2005, Milli Reassürans)

İstanbul Hatıralar Kolonyası (2006, Doğan)

İstanbul'un Tramvayları Dan Dan (2008, Doğan)

İstanbul İlk Romanımda Leylak (2009, Everest)

Oburcuk Mutfakta (2010, Everest)

Yaşadığım İstanbul (2012, Everest)

İstanbul Mayısta Bir Akşamdı (2014, Everest)

Edebiyatımızın Sevdiğim Romanlar Kılavuzu (2015, Everest)

İstanbul Bu Gece Yine Sensiz (2016, Everest)

Anı