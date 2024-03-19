Selçuklu Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 109. Yılında Unutulmaz Anma Programı Düzenledi!

Selçuklu Belediyesi, tarihte eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı ve bir varoluş mücadelesi olan Çanakkale Zaferi anısına anma programı düzenledi.Programda Çanakkale'yi geçilmez kılan kahraman ecdadın anısına günün anlam ve önemini belirten türküler seslendirilirken, şiir, yazı ve canlandırmalar gerçekleştirildi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Programı, Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü paydaşlığında düzenlendi. Etkinlikte, "Zahid Bizi Tan Eyleme, Çanakkale İçinde, Tuna Nehri Akmam Diyor, Gitme Yemene, Sakarya,Şerife Bacı, Sarı Zeybek, Karacaoğlan, Vay Memet, Biz" adlı eserler icra edildi.

Programa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Cem Hayırlıoğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürsel Biçer, akademisyen ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Pekyatırmacı: "Çanakkale şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız"

Mehmet Akif Ersoy'un "Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker gökten ecdad inerek öpse o pakanlı değer ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı." dizeleriyle sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı : " Bu şiirin içerisinde bu dörtlük benim en sevdiğim bölümlerinden biri. Çanakkale şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Çanakkale şehitlerimiz,Anadolu toprağının bize yurt oluşunun Cumhuriyet tarihimizin başlangıcında orada bir mihenk taşı olarak sürekli duracak, durmaya devam edecek. Ama biz de sürekli Çanakkale şehitlerimizi hatırlayacağız. Çanakkale Zaferimizin bu sene 109.yıl dönümü.Bu zaferi bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.Biz bir zaman Çanakkale'yi unutmayacağız. Hiçbir zaman gençlerimize Çanakkale'yi unutturmayacağız. Çünkü yedi düvele karşı Türk milletinin Anadolu toprağını yurt yapışının bir belgesidir Çanakkale. Çanakkale Zaferi olmasaydı bugün Anadolu toprağında bizler olamayacaktık. O yüzden Çanakkale'yi hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bu manada biz de özellikle Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tabii burada hem Necmettin Erbakan Üniversitemizin Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünün değerli hocaları ve öğrencileri hem de, Selçuklu Belediyesi Sanat Akademimizin çok değerli, eğitici ve buradaki kursiyer kadrosununbüyük emekleri var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı da çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tabii şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Ama bu ülkede birlik, beraberlik olduğu sürece bu ülkeyi hiçbir zaman bölemeyecekler, devletimizi hiçbir zaman yıkamayacaklar. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin diye dua ediyorum. Hepinizin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum sağlıklı, sıhhatli bir şekilde Ramazan bayramına eriştirsin diye de Rabbime dua ediyorum.Bizlerle bugün birlikte olduğunuz için bugün bu salonda bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Programın sonunda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı konserin hazırlanmasında emeği geçen akademisyenlere Selçuklu Çinisi takdim etti.