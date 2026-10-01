Selçuk Özdağ'dan fon krizi için Meclis'e çağrı! 'Bu 86 milyon mağdur demek'

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında Meclis bahçesinden yapılan Haberler.com canlı yayınında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ile Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Özdağ, fon krizindeki kaybın 25 milyar doları bulduğunu söyleyerek, konunun Meclis'te araştırılması çağrısında bulundu.

"BU 86 MİLYON MAĞDUR DEMEK"

Özdağ'a, son dönemde gündemin ilk sırasında yer alan fon krizi soruldu. Soruda, iddialar arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın adının da geçtiği hatırlatıldı. Özdağ, krizin yalnızca yatırımcıları değil tüm ülkeyi etkilediğini söyledi:

"Çok sayıda mağdur var. Bu 86 milyon mağdur demek. Çünkü bu çok büyük bir para, 25 milyar dolar. Bu da yaklaşık 1 trilyon liraya karşılık geliyor. Bu yıl yurt dışından aldığımız kredilere ödeyeceğimiz faiz 1 trilyon 700 milyar lira. Fon krizindeki kayıp bunun 1 trilyon lirasına denk geliyor."

GEÇMİŞ KRİZLERLE KARŞILAŞTIRDI

Özdağ, Türkiye'nin daha önce yaşadığı krizleri de hatırlattı:

"Koalisyonlar döneminde bankaların içi offshore uygulamalarıyla boşaltıldı, ardından büyük krizler oluştu. Sonra kripto krizi yaşandı. İnsanlar para kazanmak için yatırım yaptı, paralar hiç oldu ve yurt dışına gitti. O krizlerdeki kayıplar 5 milyar, 8-9 milyar, 9-10 milyar dolar civarındaydı. Şimdi 25 milyar dolardan bahsediyoruz."

"AVRUPA'DA YETKİLİ ÖZÜR DİLER, İSTİFA EDER"

Özdağ, sorunun denetim mekanizmalarında olduğunu savundu:

"Benim meselem dolandırıcıların çokluğu değil. Avrupa'da da dolandırıcılar var ama bu tür olaylar orada çok nadir yaşanıyor. Yaşandığında da o bakan, o yetkili özür diler ve istifa eder. Bizim ülkemizde istifa müessesesi neden devreye girmiyor?"

"DENETLEYEN KURUMLAR NEDEN MÜDAHALE ETMEDİ?"

Özdağ, denetimden sorumlu kurumların süreci takip etmesi gerektiğini söyledi:

"MASAK, SPK, Borsa İstanbul, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, MİT ve İçişleri Bakanlığı... Bu kurumların hepsinin burada sorumluluğu var. Bu kurumlar neden zamanında müdahale etmedi?"

"YARGIDA HERKESE AYNI ÖLÇÜ UYGULANMALI"

Özdağ, soruşturma süreçlerinde iktidar ve muhalefet arasında ayrım yapıldığını öne sürdü. Sayan Kaya'ya ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Fatma Betül Sayan Kaya eğer CHP'nin ya da Yeni Yol'un bir milletvekili, eski bakanı veya genel başkanı olsaydı aynı şekilde mi davranılırdı? İktidar partisine yakın olunduğunda süreçler zamana yayılıyor. Yargıda herkese aynı ölçü uygulanmalı."

MECLİS ARAŞTIRMASI ÇAĞRISI

Özdağ, konunun Meclis'te tüm partilerin katılımıyla araştırılması gerektiğini vurguladı:

"Bizi millet seçti. Burada yalnızca AK Parti ve MHP yok. İYİ Parti, Yeni Yol, CHP, Yeni Parti, DEM Parti, Yeniden Refah, Demokrat Parti, İşçi Partisi, Emek Partisi var. Biz burada objektif bir araştırma yapabiliriz. Bu konu yalnızca Devlet Denetleme Kurulu'na ve yargıya bırakılmayacak kadar önemli."

"OLACAKLAR ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLMELİ"

Özdağ, devlet yönetiminde öngörünün önemine dikkat çekti:

"Devlet adamı sosyologlarıyla, ekonomistleriyle, siyaset bilimcileriyle ve uluslararası ilişkiler uzmanlarıyla olacak olayları önceden tespit eder. Rusya-Ukrayna savaşını, Suriye'deki rejim değişikliğini, İran'a yönelik saldırıyı önceden görmek gerekiyordu. Bu kriz de önceden görülmeliydi."

Özdağ, depremin ardından yapılan konutlara da değindi. Konutların hangi vatandaşlara ne zaman teslim edildiğinin kamuoyuyla paylaşılmasını istediğini söyledi.

"KURUMLARDA ŞEFFAFLIK OLMALI"

Özdağ, düzenleyici kurulların yapısını da değerlendirdi. RTÜK'te sayıca az da olsa muhalefet temsilcileri bulunduğunu, bu üyelerin kararlara itiraz edip muhalefet şerhi yazabildiğini söyledi. TÜİK'in ise enflasyon sepetini açıklamadığını belirten Özdağ, şeffaflık eksikliğinin kurumlara güveni zayıflattığını ifade etti.

Özdağ, ekonomi yönetiminin tahminlerinin de sık sık revize edildiğini söyledi:

"Merkez Bankası faiz tahmini yapıyor, sonra revize ediliyor. Orta Vadeli Program açıklanıyor, yine revize ediliyor. Yüzde 16 olan tahmin yüzde 26'ya çıkarılıyor."

"YÜZDE 20 ZENGİNLEŞİRKEN YÜZDE 80 FAKİRLEŞİYOR"

Avrupa Birliği kriterlerinde bir Türkiye istediğini söyleyen Özdağ, gelir dağılımındaki bozulmaya dikkat çekti:

"Bu ülkede yüzde 20 servet transferiyle zenginleşirken yüzde 80 derece derece fakirleşiyor. İşsizlerin sayısı artıyor, intiharlar artıyor."

"140 KANUN TEKLİFİMİZİN BİRİ BİLE KABUL EDİLMEDİ"

Yeni yasama yılına ilişkin dileklerini paylaşan Özdağ, Meclis'i "milletin sesi, kalbi, vicdanı ve aklı" olarak tanımladı. Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte muhalefetin yasama sürecindeki etkisinin azaldığını savundu:

"Ben üç yılda 37 kanun teklifi verdim. Grubumuz önce Saadet-Gelecek, sonra Yeni Yol grubu olarak 140'a yakın kanun teklifi verdi. Bunların bir tanesi bile kabul edilmedi. Muhalefet olarak toplam 1500'e yakın kanun teklifi verdik. İktidarın kanun teklifleri makbulse muhalefetinkiler neden makbul değil?"

Özdağ, tekliflerin çiftçilerden öğrencilere, sanayiden ormanlara, işsizlikten turizm ve eğitime kadar toplumun gündemindeki her konuyu kapsadığını söyledi.

"SORU ÖNERGELERİ YANITSIZ KALIYOR"

Özdağ, milletvekillerinin denetim aracı olan soru önergelerine de değindi:

"Anayasaya göre bakanın soru önergesine 15 gün içinde cevap vermesi gerekiyor. Ben 528 soru önergesi verdim. Muhalefetin verdiği önergeler 20-30 bini bulmuş durumda. Bunların bir kısmı cevapsız kalıyor, bir kısmına da yalnızca mevzuat hatırlatılarak yanıt veriliyor."

Özdağ, Türkiye'de düzenlenen NATO toplantısını örnek gösterdi. Toplantı öncesi güzergâhta yapılan boya ve branda çalışmaları için ne kadar harcama yapıldığını kalem kalem sorduğunu söyledi. Özdağ'a göre Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen yanıtta yalnızca harcamanın mevzuat çerçevesinde yapıldığı belirtildi. Özdağ, "Ben ne kadar para harcandığını soruyorum. Şeffaf bir ülke böyle olmalı" dedi.

ENGELLİLER BAKANLIĞI ÖNERGESİ

Özdağ, imzasının bulunduğu Engelliler Bakanlığı kurulmasına ilişkin araştırma önergesinin, iktidar milletvekillerinin Genel Kurul'da bulunmadığı bir oturumda kabul edildiğini hatırlattı. Özdağ'a göre önerge daha sonra engellilerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin araştırılmasına dönüştürüldü.

"KANUN TEKLİFLERİNİ MADDE MADDE İNCELİYORUZ"

Özdağ, muhalefet olarak her kanun teklifini madde madde incelediklerini söyledi. Trafik kanununun Meclis'ten 8 ayda, suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemenin ise yaklaşık 1 ayda geçtiğini hatırlattı. Özdağ, bu düzenlemede 2'nci, 4'üncü ve 17'nci maddelerde muhalefetin önerileriyle değişiklik yapıldığını söyledi. Gazi ve şehit yakınlarına yönelik teklifte de eksik gördükleri maddelere değişiklik önergesi verdiklerini, ödemelerin enflasyona göre belirlenmesini istediklerini belirtti.

Özdağ, "Meclis'te 13 partinin milletvekilleri, 7 partinin grubu var. Muhalefetin de en az bir kanun teklifi kabul edilmeli, soru önergelerine de makul cevaplar verilmeli" dedi.

Kaynak: Haberler.com