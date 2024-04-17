Selahattin Demirtaş'ın mahkeme kararı açıklandı mı? Demirtaş'ın davası ne oldu?

Selahattin Demirtaş mahkeme kararı! Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani davasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 18 tutuklunun tahliye talebine ilişkin karar açıklandı. Peki, Selahattin Demirtaş davası ne oldu? İşte mahkeme kararı haberimizde!

SELAHATTİN DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILDI MI?

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani davasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 18 tutuklunun tahliye talebini reddetti. Selahattin Demirtaş "Herhangi bir söz talebim yok, bütün arkadaşlarımın özgürlüğünü talep ediyorum" sözleriyle tek cümlelik savunma yaptı.

Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı Kobani Davası'nın 82'nci duruşması Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi'nde görüldü. Sanıkların tutukluluk incelemesinin yapıldığı duruşma görüldü.

TUTUKLULUK DEVAM EDECEK Mİ?

Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davanın duruşmasında, mahkeme tutukluluk incelemesine ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanıkların adli kontrollerinin kaldırılması yönündeki talepler reddetti. Tutuklu yargılanan 18 sanığın tutukluluğunun devamına kararı verildi. Mahkeme, duruşmayı kararı açıklamak üzere 16 Mayıs'a erteledi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN SAVUNMASI

Duruşmaya SEGBİS ile katılan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "Herhangi bir söz talebim yok, bütün arkadaşlarımın özgürlüğünü talep ediyorum" sözleriyle tek cümlelik savunma yaptı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

HDP'nin çağrısı üzerine 6 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Aynularab bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6-9 Ekim tarihlerinde barikatlar kurulup yollar kesildi.

Olaylarda uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildi. Şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, 37 kişi hayatını kaybetti, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında 20 Eylül 2019'da eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklanmalarına karar verildi.