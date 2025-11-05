Selahattin Demirtaş için süreç nasıl işleyecek? İşte yol haritası
AİHM'in HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararı ve Bahçeli'nin "Tahliyesi Türkiye için hayırlı olur" sözleri sonrası sürecin nasıl işleyeceği merak konusu oldu. Demirtaş'ın avukatları tahliye için başvuru yaparken AİHM'in kararının ulaşmasının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tahliye talebi ile ilgili kararını verecek.
- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu hakkında hak ihlali kararı vermiş ve Türkiye'nin itirazını reddederek kararı kesinleştirmiştir.
- Demirtaş'ın avukatları tahliye için başvuruda bulunmuş ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, AİHM kararının tebliğini bekleyerek tahliye talebini değerlendirecektir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili verdiği hak ihlali kararı ve Bahçeli'nin "Tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" sözleri sonrası gözler iç hukuka çevrildi.
KOBANİ DAVASINDA 42 YIL ALMIŞTI
AİHM HAK İHLALİ KARARI VERMİŞTİ
Uzun tutukluluk gerekçesiyle Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluğu hakkında 3 kez ihlal kararı vermişti. Türkiye, dosyanın AİHM Büyük Daire'de ele alınması için son olarak 8 Ekim'de itiraz etmişti. AİHM yapılan itirazı reddedince, Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşti.
AİHM KARARININ TEBLİĞİ BEKLENECEK
Tahliye için iç hukukun karar vermesi gerekiyor. Demirtaş'ın avukatları, Kobani dosyasının bulunduğu Bölge İdare Mahkemesi'ne tahliye için başvuru yaptı. Edinilen bilgiye göre, mahkeme tahliye talebi kapsamında bu süreçte AİHM kararının tebliğini bekleyecek.
ANKARA BAM 22. CEZA DAİRESİ TAHLİYE TALEBİNİ DEĞERLENDİRECEK
Adalet Bakanlığı'ndan kararı talep edebilecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının ulaşmasının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tahliye talebi ile ilgili kararını verecek.
DEMİRTAŞ'TAN KARAR SONRASI İLK YORUM
Demirtaş, gelişmenin ardından konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Merhabalar, AİHM kararı elbette önemlidir ve hukuken bağlayıcıdır. Ancak sadece bizim açımızdan değil, 86 milyon yurttaşımız açısından kendi aramızdaki 'kardeşlik hukuku' her şeyden kıymetlidir. Kardeşlik hukuku da eşitçe, özgürce, adaletle ve barış içerisinde bir arada yaşamamızı perçinleyecek sosyal, ekonomik, hukuki çalışmaları yapıp adımlar atmamızla güçlenir. Meseleleri yenmek, yenilmek, kin, intikam kavramları üzerinden değil, ortak gelecek ve ortak akıl kavramları üzerinden ele almak gerekir. Atılacak her adımın barışa, huzura ve refaha hizmet etmesi dileğiyle, özgür günlerde görüşebilmek umuduyla, selam ve sevgilerimi gönderiyorum."
AVUKATLARI TAHLİYE BAŞVURUSUNDA BULUNDU
AİHM'in Türkiye'nin Selahattin Demirtaş için verilen tahliye kararının yeniden değerlendirilmesi talebiyle yaptığı itirazı reddetmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Demirtaş'ın avukatları tahliye başvurusunda bulundu.
BAHÇELİ: TAHLİYESİ TÜRKİYE İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLACAKTIR
Bu gelişmelerin ardından Bahçeli, "Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." dedi.
ÖZEL: TÜM TÜRKİYE'DEN ÖZGÜR DİLİYORUM
Bahçeli'nin sözleriyle ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şimdi birileri 'terörsüz Türkiye'yi şöyle yapalım, demokrasi taleplerini bir kenara bırakalım diye uğraşıyor. Memlekette 'terörsüz Türkiye'ye yürünecek, şu anda 13 belediyede kayyum var. Erdoğan'ın "Bundan sonra kayyum istisnaya dönecek" ifadesi var. Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ'ın, siyasi tutukluların serbest bırakılması gerekir. Sayın Bahçeli'nin "Tahliyesi hayırlı olacaktır" demeci çok hayırlı bir demeç. Ama dün Demirtaş'ı, Yüksekdağ'ı içeri atmakla övünenlere soruyorum: Bugün "hayırlısı bu" diyorsanız dönüp de bir özür borcunuz yok mu? Açık söyleyeyim, bizim de var. Bugünkü genel başkan sıfatıyla o gün için tüm Türkiye'den özür diliyorum." şeklinde konuştu.
FETİ YILDIZ'DEN İLK YORUM
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkındaki ihlal kararına ilişkin, mahkemenin bakanlıkla yazışarak kararın aslını isteyebileceğini ve ardından tahliye kararı verilebileceğini söyledi.