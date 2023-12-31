Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Selahattin Demirtaş'ın avukatlarına " Adalet Bakanlığı'na başvurmayın" dediği ve içinde bulunduğu siyasi rehinelik durumunu protesto etmek için babasının cenazesine katılmayacağı öğrenildi. Selahattin Demirtaş babasının cenazesine neden katılmadı?

SELAHATTİN DEMİRTAŞ BABASININ CENAZESİNE NEDEN KATILMADI?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bugün vefat eden babası Tahir Demirtaş'ın cenazesine katılmayacağı öğrenildi. Demirtaş'ın avukatlarına, "Cenazeye katılmak için Adalet Bakanlığı'na başvurmayın" dediği aktarılırken, avukatlarından biri yaptığı açıklamada "Demirtaş içinde bulunduğu siyasi rehinelik durumunu protesto etmek için izin almadı ve cenazeye katılmama kararı verdi" diye konuştu.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Selahattin Demirtaş'ın avukatlarına " Adalet Bakanlığı'na başvurmayın" dediği ve içinde bulunduğu siyasi rehinelik durumunu protesto etmek için babasının cenazesine katılmayacağı öğrenildi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, sabah saatlerinde Diyarbakır'a bağlı Kayapınar ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Demirtaş, çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

DEMİRTAŞ KALP KRİZİ GEÇİREN BABASINI ZİYARET ETMİŞTİ

Tahir Demirtaş, geçen yıl kasım ayında kalp krizi geçirmiş, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, yoğun güvenlik önlemleri altında getirildiği Diyarbakır'da babasıyla görüşmüştü.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ CENAZEYE KATILMAYACAK

Selahattin Demirtaş'ın avukatları vefat haberini vermek üzere Demirtaş'ın kaldığı Edirne Cezaevi'ne gitti. Edinilen bilgiye göre Demirtaş cenazeye katılmayacak. Demirtaş'ın avukatlarına, "Cenazeye katılmak için Adalet Bakanlığı'na başvurmayın" dediği aktarıldı."

"Artı Gerçek'e konuşan avukat Mahsuni Karaman, "Selahattin Demirtaş içinde bulunduğu siyasi rehinelik durumunu protesto etmek için izin almadı ve cenazeye katılmama kararı verdi" dedi.