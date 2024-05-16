6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Peki, Selahattin Demirtaş'a kaç yıl ceza verildi? Kobani davası ne?

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A KAÇ YIL CEZA VERİLDİ?

6-8 Ekim olayları davasında mahkeme, Selahattin Demirtaş'a çeşitli suçlardan toplam 42 yıl hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

6-8 Ekim 2014'te, terör örgütü PKK yandaşları 35 ilde saldırı düzenlemiş, HDP'nin çağrısıyla alevlenen şiddet olaylarında 37 kişi yaşamını yitirmişti. Olaylar sonrasında 108 sanık için iddianame hazırlandı ve açılan davada 83 duruşma görüldü. 14 Nisan 2023'de açıklanan esas hakkındaki mütalaada, 36 sanığın Yasin Börü'nün de aralarında olduğu 6 kişinin öldürülmesi ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Savcı mütalaasında firari 72 sanığın dosyasının da ayrılmasını istemişti. Devam eden davada bugün karar açıklandı.