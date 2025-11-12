Şehit Emre Mercan kimdir? Üsteğmen Emre Mercan kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?

Azerbaycan'dan kalkarak Türkiye'ye yönelen C130 model askeri nakliye uçağının, Gürcistan ile Azerbaycan arasındaki sınır hattında düştüğü bildirildi. Kazanın ardından Eskişehir'e üzücü haber ulaştı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada yaşamını yitiren Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın Eskişehirli olduğunu ve şehit düştüğünü açıkladı.

ESKİŞEHİR'E ULAŞAN ACI HABER

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan askeri nakliye uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu gelen acı haber Eskişehir'i yasa boğdu. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazada Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Meydana gelen elim kazada şehadete eren Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın 27 yaşında olduğu bilgisi paylaşıldı. Genç yaşta şehit olan Mercan'ın acı haberi, Eskişehir Emek Mahallesinde bulunan baba ocağına askeri erkan tarafından ulaştırıldı. Haberi alan baba Halil İbrahim Mercan ve anne Ayşe Mercan büyük üzüntü yaşayarak gözyaşlarına boğuldu.

KAZIM KURT'TAN TAZİYE MESAJI

Başkan Kazım Kurt, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"ŞEHİDİMİZ VAR ESKİŞEHİR! Gürcistan'da meydana gelen askeri uçak kazasında, Emek Mahallemizden hemşehrimiz Hv. Uçk. Bkm. Üsteğmen Emre Mercan'ın şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

ATAÇ'TAN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da taziye mesajında şu sözlere yer verdi:

"Şehrimizin başı sağ olsun! Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında hemşehrimiz Hv. Uçk. Bkm. Üsteğmen Emre Mercan'ın şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum."

AYŞE ÜNLÜCE'DEN DUYGUSAL MESAJ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emek Mahallemizden bir şehidimiz var. Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında, hemşehrimiz Hv. Uçk. Bkm. Üsteğmen Emre Mercan'ın şehit olduğunu öğrendim. Acımız tarifsiz. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum."