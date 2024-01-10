Sefo ameliyat oldu! Rapçi Sefo hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?

Rapçi Sefo hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl olduğu merak edilirken ünlü rapçiden açıklama geldi. Hasta yatağından sevenlerine seslenen başarılı şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Sefo ameliyat oldu! Rapçi Sefo hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizdedir…

SEFO NE AMELİYATI OLDU?

Ünlü popçu Sefo, safra kesesinden ameliyat oldu. Hasta yatağından sevenlerine seslenen başarılı şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Sefo "Sünnet oldum" diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi.

RAPÇİ SEFO HASTALIĞI NEDİR, SAĞLIK DURUMU NASIL?

"Albüm iptal" paylaşımı ile sevenlerini endişelendiren Sefo, ardından "Arkadaşlar ne oldum değil, ne olacağım diyeceksiniz. 3-4 ay önce şurada sahnedeydim, şimdi yataktayım" ifadelerini kullandı. Hastane odasındaki fotoğrafına "Sünnet oldum arkadaşlar. Bir sıkıntı yok, gayet iyiyim" yazarak espri yapan Sefo'nun safra kesesi ameliyatı olduğu ortaya çıktı.

Daha sonra gerçeği açıklayan Sefo "Safra kesesi ameliyatı oldum. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Başarılı popçu, operasyon sonrası hastane odasında arkadaşlarıyla oyun oynadığı anları paylaşarak sağlık durumumun iyiye gittiği mesajını verdi.