Seda Sarıbaş kimdir? Seda Sarıbaş kaç yaşında, nereli?

2006 Türkiye Güzeli unvanını kazanan Seda Sarıbaş, siyasetteki yükselişiyle dikkat çekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ( Ak Parti ) 28. Dönem Aydın Milletvekili olarak seçilen Sarıbaş, hem siyaset hem de geçmişteki başarılarıyla kamuoyunun ilgi odağı haline geldi. Güzellik yarışmasındaki başarısını siyasal alanda da sürdüren Sarıbaş, Meclis'in en dikkat çeken isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Seda Sarıbaş ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SEDA SARIBAŞ KİMDİR?

1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Seda Sarıbaş, ilköğretimden liseye kadar eğitim hayatını bu şehirde tamamladı. Babası İbrahim, annesi ise Nurten Hanım'dır. Sosyoloji alanında uzmanlaşan Sarıbaş, Adnan Menderes Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. İş dünyasında üst düzey yöneticilik yapan Sarıbaş, aynı zamanda aktif siyasette de görev aldı. 2014-2018 yılları arasında Didim Belediye Meclis Üyesi ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 2015-2016 döneminde ise AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Gerek iş hayatı gerek siyasi kariyeriyle kamuoyunun tanıdığı isimlerden biridir. Seda Sarıbaş, 2016-2018 yılları arasında AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanlığı görevini üstlenerek partideki aktif siyasi rolünü sürdürmüştür. 2021 yılında gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçilen Sarıbaş, bu görevini 2023 yılına kadar sürdürmüştür. Aynı zamanda AK Parti Genel Merkez'de Ar-Ge ve Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini de 2021 yılından bu yana yürütmektedir. 2023 seçimlerinde 28. Dönem Aydın Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Sarıbaş, parlamentoda Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda da görev almaktadır. İyi derecede İngilizce bilen Seda Sarıbaş, evli ve üç çocuk annesidir. Siyasi deneyimi, yerel yönetimlerden genel merkez çalışmalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

SEDA SARIBAŞ KAÇ YAŞINDA?

Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın Milletvekili olarak görev yapan Seda Sarıbaş, 8 Ocak 1984 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 41 yaşındadır. Siyasi kariyeri kadar iş dünyasındaki geçmişi ve akademik çalışmalarıyla da dikkat çeken Sarıbaş, genç yaşına rağmen hem yerel yönetimlerde hem de partinin çeşitli kademelerinde aktif görevler üstlenmiştir. Siyasette edindiği tecrübelerle öne çıkan Sarıbaş, TBMM'deki görevine devam etmektedir.

SEDA SARIBAŞ NERELİ?

Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, aslen İstanbul doğumludur. 8 Ocak 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sarıbaş, kökeniyle ilgili bilgiler kamuoyuyla çok fazla paylaşılmasa da uzun yıllardır Aydın'da siyasi faaliyetlerini sürdürmektedir. Siyasi kariyerine Aydın'da başlayan Sarıbaş, özellikle Didim ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelikleriyle tanınmıştır. AK Parti Aydın Kadın Kolları'nda çeşitli görevlerde bulunmuş ve bölgedeki teşkilat yapısında aktif roller üstlenmiştir. Bu yönüyle Sarıbaş, Aydın siyasetinde önemli figürlerden biri haline gelmiştir.