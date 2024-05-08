Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda bir uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda, şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın yapıldı ve Sağdıç gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 3 parça halinde toplamda 15 gram uyuşturucu skunk ve çeşitli dövizler ele geçirildi. Bu olay sonrasında şarkıcı Kalben'in kim olduğu merak ediliyor. ŞARKICI KALBEN KİMDİR? Kalben Sağdıç nereli, kaç yaşında, tutuklandı mı? İşte merak edilenler...

KALBEN KİMDİR?

Kalben Sağdıç, 17 Ocak 1986 yılında Hatay İskenderun'da dünyaya geldi. Müzik ile ilgilenmeye 8 yaşında annesinin aldığı klavye ile başlayan Kalben, ilk gitarına 14 yaşında sahip oldu. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2007'de mezun oldu. Çeşitli alanlarda çalışmayı denedikten sonra 2008'de, aynı üniversitenin Grafik Tasarım Bölümünde, Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yapmaya başladı ve 2011'de mezun oldu.

Universal Pictures bünyesinde marka müdürü olarak çalıştı. Sonrasında senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli işlerle meşgul oldu. Ankara'da ve İstanbul'da müzik yapmaya, konser vermeye başladı. 18 Ekim 2014'te Sofar Sounds kapsamında Galata'da bir evde sadece gitarıyla verdiği konserden yayınlanan 'Sadece' videosu kısa zamanda Sofar videoları arasında en çok izlenen oldu.

Çıkardığı Lulu adlı çocuk romanı serisi sonrası müzik hayatına başladı. Aşk Kaç Beden Giyer? dizisinde temizlikçi rolünü canlandırdı. Sahne adını taşıyan ilk albümü Kalben, Şubat 2016'da Doğan Music Company etiketi ile çıktı. Kalben üçüncü stüdyo albümü Kalp Hanım'ı Garaj Müzik etiketiyle 20 Mart'ta tüm dijital müzik platformlarda yayımladı.

KALBEN TUTUKLANDI MI?

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın yaptı. Ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç, Beyoğlu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Operasyonda 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu skunk ele geçirildi. Evde 2 bin Avro, 730 dolar ve 1500 lirada bulunurken Kalben Sağdıç gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.