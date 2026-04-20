Şanlıurfa 2029 gastronomi hedefiyle İstanbul’da tanıtıldı

Şanlıurfa’nın köklü mutfak mirasını dünya sahnesine taşımayı hedefleyen “ Şanlıurfa 2029 Dünya Gastronomi Şehri Adaylığı Lansmanı”, İstanbul Tersane İstanbul’da geniş katılımla gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve çok sayıda bürokrat, akademisyen ile gastronomi dünyasından önemli isimlerin katıldığı programda, kentin gastronomi zenginliği etkileyici sunumlarla tanıtıldı. Etkinlik, Şanlıurfa’nın yalnızca geçmişiyle değil, geleceğe dönük vizyonuyla da uluslararası arenada güçlü bir yer edinme hedefini ortaya koydu.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL: “BU DEĞERLER DÜNYAYA TANITILMALI”

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Şanlıurfa’nın sahip olduğu kültürel ve gastronomik zenginliğin son derece kıymetli olduğunu ifade etti. Uzun yıllar görev yaptığı Gaziantep döneminde Şanlıurfa’yı yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirten Gül, bu tür organizasyonların aslında gecikmiş ancak son derece gerekli adımlar olduğunu söyledi. Gül, Şanlıurfa’nın verimli toprakları, köklü geçmişi ve geleneksel mutfak kültürüyle eşsiz bir değere sahip olduğunu vurgulayarak, bu zenginliğin dünya ile buluşturulması gerektiğini dile getirdi.

“GASTRONOMİ BİR LEZZET DEĞİL, HAFIZA MESELESİ”

Programda konuşan Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa’nın insanlık tarihine yön veren en kadim şehirlerden biri olduğuna dikkat çekerek, gastronominin yalnızca yemekle sınırlı olmadığını ifade etti. Gülpınar, bu topraklarda üretimin medeniyeti doğurduğunu, buğdayın ilk kez ehlileştirilmesinden bugüne uzanan sürecin mutfak kültürünü şekillendirdiğini vurguladı. Göbeklitepe ve Karahantepe gibi tarihi alanların sadece geçmişi değil, bugünün sofra kültürünü de beslediğini belirten Gülpınar, “Şanlıurfa’da gastronomi bir lezzet meselesi değil, bir hafıza meselesidir” dedi.

BAŞKAN GÜLPINAR HABERLER.COM’A ÖZEL KONUŞTU

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, lansman sonrası Haberler.com’a özel röportaj vererek sürece ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Gülpınar, gerçekleştirilen organizasyonun Şanlıurfa adına tarihi bir adım olduğunu belirterek, “Bu gece Şanlıurfa için çok önemli bir sürecin başlangıcını temsil ediyor. 2029 Dünya Gastronomi Şehri hedefi doğrultusunda ciddi ve planlı bir çalışma yürüteceğiz” dedi.

Gülpınar, Şanlıurfa’nın daha önce UNESCO “Müzik Şehri” unvanı aldığını hatırlatarak, gastronomi alanında da benzer bir başarıyı hedeflediklerini ifade etti. Bu sürecin yalnızca bir unvan kazanımından ibaret olmadığını dile getiren Gülpınar, aynı zamanda turizm, tanıtım ve ekonomik kalkınma açısından büyük fırsatlar sunduğunu vurguladı. Lansmanın geniş katılımla gerçekleştirilmesinin, bu hedefe olan inancı ve desteği açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

REKTÖR GÜLLÜOĞLU: “BU TOPRAKLAR GASTRONOMİNİN DOĞDUĞU YER”

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu da Haberler.com’a özel açıklamalarda bulunarak Şanlıurfa’nın tarihsel ve bilimsel önemine dikkat çekti. Güllüoğlu, kentin milattan önceye uzanan geçmişiyle insanlık tarihini şekillendiren merkezlerden biri olduğunu belirterek, “Bu coğrafya, ilk tarımın yapıldığı, ilk üretimin başladığı yerlerden biridir. Böyle bir geçmişe sahip bir şehrin gastronomi alanında da dünya çapında söz sahibi olması son derece doğal” dedi.

Şanlıurfa’nın sahip olduğu kültürel ve tarımsal mirasın gastronomi ile birleşerek güçlü bir kimlik oluşturduğunu ifade eden Güllüoğlu, bu adaylık sürecinin akademik ve bilimsel çalışmalarla da destekleneceğini vurguladı. Üniversite olarak bu sürece katkı sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

ŞANLIURFA’NIN GASTRONOMİ VİZYONU DÜNYAYA ANLATILDI

Lansman programında Şanlıurfa’nın binlerce yıllık mutfak kültürü, tarımsal üretim gücü ve tarihsel birikimi kapsamlı bir şekilde ele alındı. Kentin, insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olması ve tarımın ilk örneklerinin bu coğrafyada görülmesi, gastronomi alanındaki iddiasını güçlendiren en önemli unsurlar arasında gösterildi. Sunumlarda, Şanlıurfa mutfağının sadece lezzet odaklı değil, aynı zamanda kültürel bir miras ve yaşam biçimi olduğu vurgulandı. Bu yönüyle gastronominin, şehrin kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu ifade edildi.

2029 HEDEFİ İÇİN YOĞUN VE KAPSAMLI ÇALIŞMA

Lansman kapsamında yapılan değerlendirmelerde, 2029 yılına kadar uzanan süreçte Şanlıurfa’nın gastronomi alanında daha güçlü bir konuma ulaşması için kapsamlı projelerin hayata geçirileceği belirtildi. Yerel üretimin desteklenmesi, coğrafi işaretli ürünlerin artırılması, gastronomi turizminin geliştirilmesi ve uluslararası tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi bu sürecin temel başlıkları arasında yer alıyor.

Yetkililer, bu adaylığın sadece yerel bir hedef olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin gastronomi turizmi açısından uluslararası alandaki rekabet gücünü artıracak önemli bir adım olduğunu ifade etti. Şanlıurfa’nın sahip olduğu potansiyelin doğru stratejilerle değerlendirildiği takdirde, 2029 yılında bu unvanı kazanmasının güçlü bir ihtimal olduğu vurgulandı.