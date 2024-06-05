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Samsun Kurban kesim ve satış yeri 2024: Samsun'da kurban pazarı hangi ilçeye ve nereye kuruluyor?

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Bu yıl Samsun'da kurban kesim ve satış yerleri çeşitli ilçelerde hizmet verecek. Kurban Bayramı öncesinde şehrin çeşitli noktalarında kurban satışı yapılacak. Kurban kesecek olan vatandaşlar, kurban kesim noktalarını araştırıyor. Peki, Kurban kesimi için Samsun'da hangi ilçelere alan kuruldu? Samsun'da kurbanlık nereden alınır?

2024 yılı için Samsun'da kurban kesim ve satış yerleri belli bölgelerde hizmet verecek. Samsun Valiliği tarafından belirlenen kurban pazarı ve kesim alanları açıklandı. Vatandaşlar, kurban kesim yerlerini merak ediyor. Peki, Samsun'da kurban pazarları nereye kurulacak?

SAMSUN'DA KURBAN PAZARI HANGİ İLÇELERE KURULUYOR?

Samsun'da kurban satış yerleri açıklandı. Samsun Valiliği kurban pazarları listesini yayınladı. İşte kurban satış yerleri:

Samsun Kurban kesim ve satış yeri 2024: Samsun'da kurban pazarı hangi ilçeye ve nereye kuruluyor?

SAMSUN'DA KURBAN KESİM NOKTALARI NEREDE?

Samsun'da 2024 yılı İl/İlçe Kurban Hizmetleri komisyonlarınca izin verilen geçici kurban satış ve kesim yerlerinin listesi aşağıdaki gibidir.

Samsun Kurban kesim ve satış yeri 2024: Samsun'da kurban pazarı hangi ilçeye ve nereye kuruluyor?

Samsun Kurban kesim ve satış yeri 2024: Samsun'da kurban pazarı hangi ilçeye ve nereye kuruluyor?

Samsun Kurban kesim ve satış yeri 2024: Samsun'da kurban pazarı hangi ilçeye ve nereye kuruluyor?

Samsun kurban pazarı ve kesim yerleri hakkında daha fazla bilgi için linke tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kurban Bayramı Samsun Gündem Emlak Yaşam Haberler

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