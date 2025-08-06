TBMM personeli olarak görev yapan Saliha Akkaş kimdir ve Saliha Akkaş neden öldü sorusu, son dönemde meydana gelen trajik olayın ardından arama motorlarında yoğun olarak sorgulanıyor. Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Akkaş, yoğun bakımda tedavi görmesine rağmen hayatını kaybetti. Peki, Saliha Akkaş kimdir? Saliha Akkaş neden öldü?

SALİHA AKKAŞ KİMDİR?

Saliha Akkaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde personel olarak görev yapan bir kamu çalışanıydı.

Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yapılan müdahalelere rağmen ne yazık ki hayatını kaybetti ve olay, "kadına yönelik şiddet" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Olayın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden önemli isimler sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kadın daha devletin koruyamadığı hayatlar listesine eklendi. Her gün kadınlar öldürülüyor; iktidar korumuyor, önlem almıyor, sadece izliyor. 'İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkmak, kadınların yaşam güvencesini ellerinden almaktır." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da benzer şekilde taziye ifadeleri yayımlayarak, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladılar.

Ali Mahir Başarır da TBMM personeli Akkaş'ın önceki gece, boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanarak ağır yaralandığını belirttiği mesajında, düşüncelerini şöyle aktardı, "Bu bir aile içi tartışma ya da münferit bir olay değil. Bu, açıkça bir erkek şiddeti. Bu sorunu görmezden gelen her siyaset bu suçun ortağıdır. Biz bu suça ortak olmayacağız. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkanlar, 'aileyi koruyoruz' diyerek kadınların yaşam hakkını görmezden gelenler, bu cinayetlerin sorumluluğundan kaçamaz. Kaçamayacaklar. Buna izin vermeyeceğiz. Saliha Akkaş'a Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

'SALİHA İÇİN SESSİZ KALMAYACAĞIZ'

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ise mesajında, "Şimdi soruyorum: Buna da mı sessiz kalacaksınız? TBMM çatısı altında görev yapan bir kadının katledilmesini de mi görmezden gelecekseniz? Saliha için sessiz kalmayacağız. Bu ülkede bir kadının daha adı, bir cinayet dosyasına yazılmasın diye susmayacağız. Saliha'nın anısı mücadelemizde yaşayacak. Ve biz, bu karanlık düzeni mutlaka değiştireceğiz" dedi.