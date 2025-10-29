Sahipsizler CANLI izle! 29 Ekim Çarşamba Star TV Sahipsizler 36. bölüm SON BÖLÜM izleme linki!

Anne ve babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin dram dolu yaşam mücadelesini anlatan yapım; Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Miraç Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım (Züleyha Yıldız) karakterlerinin birbirlerine tutunarak hayata karşı verdikleri direnişi konu alıyor. Yaşadıkları tüm acılara rağmen pes etmeyen kardeşlerin hikâyesi, seyircilerin kalbinde derin izler bırakıyor. Bu nedenle, "Sahipsizler son bölüm izle" aramaları sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz, polislerin önünde şikâyetini geri çekmek zorunda kalır ve oteli Devran'a devreder. Devran, büyük bir zaferle oteline geri dönerken bu zaferin aslında yeni bir savaşın başlangıcı olduğunun farkındadır.

Yusuf, Ayhan Hoca'nın baskısıyla istemediği bir evliliğe zorlanan Zeliha'yı İbrahim Hoca'ya götürür. Zeliha, özgürlüğüyle inancı arasında kendi yolunu sorgulamaya başlar. Diğer tarafta, Melis'in Cemo'yla evleneceğini açıklaması ailede büyük bir infiale yol açar.

Haşmet, Necla ve Remziye bu ilişkiye karşı çıkarken Melis, kararından dönmez. Yavuz, intikam için Kevi'yle birleşip Mardin'den yola çıkar. Bu haber, apartmanda büyük bir paniğe neden olur. Devran, yaklaşan savaşın kaçınılmaz olduğunu bilerek hazırlıklara başlarken Azize, başına geleceklerden habersiz bir şekilde Kevi'yle yüzleşmeye kararlıdır.

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

• Hazal Subaşı – Azize

• Kaan Miraç Sezen – Cemo

• Doğa Bayram – Zeliha

• Ece Bağcı – Fidan

• Umut Kaplıca – Samet

• Züleyha Yıldız – Balım

• Mina Derman – Melis

• Turgut Tunçalp – Haşmet Kılıç (baş antagonist)

• Reha Özcan – Cevdet / Aslan Abi

• Enes Koçak – Yusuf Kılıç

• Burak Berkay Akgül – Devran Alaz

• Mehmet Bozdoğan – Yavuz Uzunkaya

• Duygu Karaca – Necla Kılıç

• Onur Berk Arslanoğlu – Emrah

• Sacide Taşaner – Rezmiye Kılıç

• Bilge Can Göker – Süheyla Kılıç

• Zeynep Köse – Bala

DİZİNİN KONUSU

Sahipsizler, anne ve babalarının trajik ölümü sonrası ayakta kalmaya çalışan altı kardeşin dokunaklı hikâyesini konu alıyor. Azize, Zeliha ve Cemo; çocuk yaşta olmalarına rağmen, küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım için büyük bir olgunluk göstererek adeta ebeveynlik rolünü üstleniyor.

Mardin'de doğan saf bir aşkın, İstanbul'un acımasız gerçekleriyle sınandığı hikâye; dayanışmayı, kardeşliği ve umudun gücünü gözler önüne seriyor. Dizi, dramatik sahneleriyle izleyiciyi derinden etkilerken, güçlü karakterleriyle de iz bırakıyor.

SAHİPSİZLER CANLI İZLE

Sahipsizler dizisinin tüm bölümleri ve yeni yayınlanan son bölümü, dizinin resmi yayın platformları üzerinden izlenebiliyor. Kaçıran izleyiciler için "Sahipsizler son bölüm izle" seçeneği yoğun ilgi görmeye devam ediyor.