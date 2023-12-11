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Şahinbey Kongre Ve Sanat Merkezi Şehrin Kültür Ve Sanat Merkezi Oldu!

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Şahinbey Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi kitap fuarlarına, düğünlere ve sergilere ev sahipliği yaparak şehrin cazibe merkezi oldu.

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde kültüre ve sanata büyük katkı sağlayan; konservatuarlar, DENEYAP, Bilim Atölyesi ve Tiyatro eğitimleri veriliyor.

ŞEHRİN KÜLTÜR MERKEZİ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehrin kültürel ve sanatsal faaliyetlerinin yapıldı Şahinbey Kongre Merkezi'nin Gaziantep'te bir çok önemli organizasyona ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "2021 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile Şahinbey ilçemize kazandırdığımız Kongre ve Sanat Merkezimiz o günden bu yana kitap fuarları sergiler ve yeni evlenecek çiftlerimize ev sahipliği yaptı. Bunların yansıra içerisinde bulunan DENEYAP ve bilim atölyeleri geleceğin bilim adamlarını ve Selçuk Bayraktarlarını yetiştiriyor. Ayrıca yine Kongre Merkezimizin içerisinde bulunan Şahinbey Belediyesi Konservatuarı geleceğin enstrüman ve ses sanatçılarını yetiştiriyor. Doğu ve Güneydoğu'da tek olan bu tesisimiz önümüzdeki yıllarda daha birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapacağı gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın da 'Kültür ve sanat alanlarına daha çok yatırım yapacağız' söylemine uygun olarak bu tesis, kültür ve sanat alanında yeni bir çığır açacak" dedi.

Şahinbey Kongre Ve Sanat Merkezi Şehrin Kültür Ve Sanat Merkezi Oldu!

BİRÇOK ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep'in sanatsal ve kültürel faaliyetlerinin yapılabilmesi için inşa edilen Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde kitap fuarları, çocuk şenlikleri, sergiler ve konserler düzenleniyor. Ayrıca yeni evlenecek çiftler Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi salonlarında mutluğu giden yolda ilk adımı atıyorlar.

Şahinbey Kongre Ve Sanat Merkezi Şehrin Kültür Ve Sanat Merkezi Oldu!

DEV TESİSİN ÖZELLİKLERİ

Bölgenin ve Gaziantep'in en önemli kongre merkezlerinden olan Şahinbey Kongre Merkezi'nde 1.600 kişilik büyük salon, 450 kişilik salon, bir adet çok amaçlı ve bir adet blackbox salon, 2 toplantı salonu, 2 küçük salon, 2 küçük nikah salonu, kafeterya, 3 bin metrekare büyüklüğünde fuaye salonu bulunuyor. Ayrıca düzenlenen etkinliklerde park sorunu yaşanmaması için 2 katlı otopark yer alıyor.

Haberler.com / Betül Cirit - Belediye

Recep Tayyip Erdoğan Şahinbey Belediyesi Gaziantep Belediye Yerel Yaşam Kültür Sanat Haberler

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