Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025: Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı mı, başvurular başladı mı, hangi kadrolar ve branşlar var?

Türkiye'nin sağlık sistemi büyümeye devam ederken, kamu kurumlarında görev almak isteyen pek çok aday, Sağlık Bakanlığı'nın personel alımını merakla bekliyor. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı mı, başvurular başladı mı, hangi kadrolar ve branşlar var? Detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2025 yılına ilişkin KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Sağlık Bakanlığı, kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini duyurdu. Kılavuzun, Eylül sonu ya da Ekim ayı başlarında yayınlanması bekleniyor. Bu nedenle adayların resmi kaynakları yakından takip etmesi önem taşıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Henüz Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başlamadı. Bakan Kemal Memişoğlu, Ekim ayında başvuru sürecinin açılacağını ifade etti. Dolayısıyla adayların ÖSYM'nin resmi duyurularını ve kılavuzu takip etmesi büyük önem taşıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLAR VE BRANŞLAR VAR?

Toplam 15 bin 247 sözleşmeli personel alınacak. Alım yapılacak kadro ve branşlar arasında avukat, biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, fizyoterapist, gerontolog, hemşire, iş ve uğraşı terapisti (ergoterapist), klinik psikolog, sosyal çalışmacı, odyolog, perfüzyonist, psikolog, sağlık fizikçisi, mimar, diğer teknik hizmet personeli, mühendis, çeşitli branşlarda sağlık teknikerleri ve teknisyenleri, destek personeli (şoför), tekniker ve teknisyen pozisyonları yer alıyor.

Eğitim düzeylerine göre dağılım ise şöyle: Ortaöğretim mezunları için 1.297 kişi, ön lisans mezunları için 6.339 kişi, lisans mezunları için 7.611 kişi. Bu kadrolar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarının farklı pozisyonlarda başvurabileceği şekilde düzenlendi.

Ayrıca toplam personel alımı 18.000 kişi hedefleniyor. Bu kapsamda 15.247 sözleşmeli personel ile birlikte 2.753 sürekli işçi alımı yapılacak. Sürekli işçi pozisyonlarına ait ilanlar İŞKUR üzerinden yayımlanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun açıklamasına göre, alım süreci Ekim ayında başlayacak. Bazı haber kaynaklarında 29 Eylül – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihlerin yapılacağı yönünde bilgiler yer alsa da bu tarih henüz resmi ÖSYM kaynaklarında teyit edilmedi, çünkü kılavuz yayımlanmadı. Sonuç olarak Ekim 2025 en güçlü tahmin olmakla birlikte, adayların ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı'nın resmi duyurularını takip etmesi gerekecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru süreci şu adımları içerecek:

Tercih Kılavuzunun İncelenmesi

Kılavuzda, her kadro için aranan özel şartlar, KPSS puan türü, il bazlı kontenjanlar, il tercihi kuralları ve tercih kuralları detaylı şekilde yer alacak.

ÖSYM AİS Sistemi Üzerinden Başvuru

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden tercih işlemlerini bireysel olarak yapacaklar.

Tercih Süresi ve Saatleri

Başvuru süresi kılavuzda belirtilen tarihler arasında başlayacak ve sona erecek. Örneğin, önceki KPSS-2025/4 tercih süreci 2 Mayıs'ta başlamış, 8 Mayıs'ta sona ermişti. Yeni tarihler kılavuzda netleşecek.

Tercih Ücreti (Varsa)

Önceki dönemlerde tercih işlemleri için belirli bir ücret alınmıştı. Yeni dönemde ücretin olup olmayacağı kılavuzda netleşecek.

Posta veya Elden Tercih Gönderilmemesi

Tercih işlemleri yalnızca elektronik ortamda ÖSYM sistemi üzerinden yapılacak. El ile ya da posta ile gönderilen tercihler geçersiz sayılacak.

Yerleştirme ve Atama

Tercihler tamamlandıktan sonra ÖSYM, adayları puan, başarı sırası ve kadro-kontenjana göre yerleştirecek; atama süreci resmi duyurularla ilan edilecek.