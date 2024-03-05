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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU | 8 bin mülakatsız personel alımı kura çekimi ne zaman? İŞKUR giriş e-devlet!

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Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024 başvuru ne zaman ve işçi alımı ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İŞ-KUR başvuruları arasından yapılacak personel alımında mülakat olmayacağını açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı mülakatsız 8 bin işçi alımı ne zaman yapılacak ve işçi alımı 2024 başvuru ekranı araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere farklı branşlarda 8 bin sürekli işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2024 başvuru!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

27 bin personel alımı gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı'na kısa bir süre içerisinde 8 bin işçi daha alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İŞ-KUR başvuruları arasından yapılacak personel alımında mülakat olmayacağını açıkladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024 BAŞVURU EKRANI (LİNK)

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU | 8 bin mülakatsız personel alımı kura çekimi ne zaman? İŞKUR giriş e-devlet!

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜLAKATSIZ 8 BİN İŞÇİ ALIMI

Kabine toplantısının ardından işçi alımına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İŞ-KUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız" dedi.

"ATAMA SÜREÇLERİ EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK"

Bakan Koca 27 bin personelin alım süreci ile ilgili detayları da paylaştı: "ÖSYM yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sözleşmeli pozisyonlara 27 bin çalışma arkadaşımızın herhangi bir mülakat süreci olmadan atamaları yapıldı. Yeni çalışma arkadaşlarımız inşallah en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerine başlayacak ve bize güç verecekler."

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU | 8 bin mülakatsız personel alımı kura çekimi ne zaman? İŞKUR giriş e-devlet!

"SÖZLEŞMELİ KADRO SAYISINDA 9 BİN ARTIŞ OLDU"

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi sonuçlarının önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından açıklanacağını söyleyen Koca,"Son çıkan yasa ile sözleşmeli kadro sayısında 9 bin artış oldu. Bu artışla birlikte başlangıçta Ankara ve İstanbul dışında bütün yan dal uzmanları artık sözleşmeli olacaklar. Kadro sayısının süreçte artışıyla bütün yan dal uzmanları sözleşmeli olabilme imkanına kavuşacaklar. Tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından önümüzdeki günlerde açıklanmasını bekliyoruz. Yan dal uzmanlığının yüksek oranda tercih edildiğini hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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