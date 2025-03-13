Sağlık Bakanlığı 2025 personel alımı olacak mı? Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, 2025 yılı içinde toplam 36.000 sağlık personelinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu alımlar, hem yeni mezun adaylar hem de deneyimli sağlık çalışanları için önemli fırsatlar sunarken sağlık personeli adayları, başvuru süreci, atama kurası ve personel alım tarihleriyle ilgili detayları yakından takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2025 alımları hangi kadroları kapsıyor? 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, atama kurası ne zaman yapılacak? İşte, merak edilen o detayların yanıtları…

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI OLACAK MI?

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için 36.000 sağlık personeli alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bakanlık bünyesinde farklı kadrolarda istihdam edilecek sağlık çalışanları arasında 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3.498 tabip ve 32.464 uzman tabip yer alıyor. Sağlık sektöründe görev almak isteyen adaylar, başvuru süreci ve atama tarihleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Sağlık Bakanlığı 2025 personel alımı olacak mı

SAĞLIK BAKANLIĞI 2025 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NE?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri henüz netleşmiş değil. Başvuru sürecine dair detaylar, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayımlanacak resmi duyurularla açıklanacak. Adayların, Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve ÖSYM duyurularını düzenli olarak kontrol etmeleri önem taşıyor.

Sağlık Bakanlığı 2025 personel alımı başvuruları ne zaman

2025 İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası için başvuruları kabul etmeye başladı. Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına yapılacak atamalar için başvurular 13 Mart - 19 Mart 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar başvurularını, Sağlık Bakanlığı Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman

ATAMA KURASI VE SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atama kurası, noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. Kura çekim tarihi ve sonuçların açıklanacağı gün, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde duyurulacaktır. Adayların, kura sonuçları ve atama sürecine ilişkin gelişmeleri düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor.