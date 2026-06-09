Royal Canin fonksiyonel ödül mamalarını Türkiye pazarına sundu

Evcil hayvan sahiplerinin köpeklerine yönelik daha kişiselleştirilmiş bakım ve beslenme çözümlerine olan ilgisi artarken, Royal Canin de bu alandaki ürün yelpazesini genişletti. Şirket, köpeklerin farklı yaşam evreleri ve sağlık ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen fonksiyonel tamamlayıcı ödül mamalarını Türkiye pazarında satışa sunarak evcil hayvan beslenmesinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

PETSHOPLAR VE ONLİNE SATIŞ KANALLARINDA TÜKETİCİLERLE BULUŞTU

Royal Canin tarafından yapılan açıklamaya göre, veteriner hekimler ve beslenme uzmanlarıyla geliştirilen yeni seri; bağışıklık sistemi, sindirim sağlığı, deri ve tüy bakımı, eklem desteği ile sağlıklı yaş alma gibi farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunuyor. Ürünler petshoplar ve online satış kanallarında tüketicilerle buluşurken, köpeklerin günlük beslenme rutinlerine tamamlayıcı olarak dahil edilebiliyor. Veteriner kliniklerinde sunulacak özel seride ise kilo kontrolü, üriner sistem sağlığı, bağırsak sağlığı ve alerji yönetimine yönelik diyet mamalarla uyumlu fonksiyonel ödül mamaları yer alıyor. Şirket, ürünlerin köpeklerin yaşam evrelerine ve özel ihtiyaçlarına göre bilimsel araştırmalar doğrultusunda formüle edildiğini belirtti.

YÜKSEK PROTEİN İÇERİĞİ VE FARKLI SAĞLIK İHTİYAÇLARINA YÖNELİK ÇÖZÜMLER

Yeni seride yavru köpeklerin bağışıklık ve sindirim sistemlerini desteklemeye yönelik ürünlerin yanı sıra, yetişkin köpekler için sindirim sistemi, deri ve tüy sağlığı ile eklem desteğine odaklanan seçenekler bulunuyor. Royal Canin’in eğitim süreçlerine yönelik geliştirdiği özel ödül maması ise DHA ile C ve E vitaminleri içeriyor. Şirket, ürünün köpeklerin bilişsel fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı olacak şekilde formüle edildiğini ve her bir parçanın 3 kalorinin altında enerji içerdiğini açıkladı. Veteriner kliniklerinde satışa sunulan özel seri ise farklı sağlık ihtiyaçlarına yönelik diyet mamalarla uyumlu fonksiyonel ödül mamalarından oluşuyor. Bu kapsamda kilo yönetimini destekleyen Satiety serisi, üriner sistem sağlığına yönelik Urinary S/O, sindirim sistemi hassasiyetlerine yönelik Gastrointestinal ve alerji yönetimine özel geliştirilen Hypoallergenic mamalarla uyumlu ürünler yer alıyor. Ürünler, yüksek protein içeriği, optimize mineral dengesi ve kontrollü enerji seviyeleriyle köpeklerin özel beslenme planlarını desteklemeyi amaçlıyor.

EVCİL HAYVANLARIN YAŞAM KALİTESİNE DESTEK HEDEFLENİYOR

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü Erol Şimşek, evcil hayvan sahiplerinin artık yalnızca temel beslenmeye değil, hayvanlarının yaşam kalitesini destekleyen özel çözümlere de önem verdiğini belirtti. Şimşek, “Geliştirdiğimiz yeni seriyle köpeklerin farklı yaşam evreleri ve ihtiyaçlarına yönelik bilimsel beslenme desteği sunmayı hedefliyoruz” dedi. Mars Petcare çatısı altında faaliyet gösteren Royal Canin, 1968 yılında Fransız veteriner hekim Jean Cathary tarafından kuruldu. Şirket bugün 100’den fazla ülkede 8 bini aşkın çalışanıyla faaliyet gösterirken, kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesine yönelik geliştirdiği ürünlerle çalışmalarını sürdürüyor. Royal Canin, hayvanların yaşam kalitesini artırmak amacıyla beslenme uzmanları, yetiştiriciler ve veteriner hekimlerle iş birliklerine devam ediyor.