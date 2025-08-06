6 Ağustos Roblox açılacak mı sorusu sosyal medya ve arama motorlarında sıkça sorulan başlıkların başında geliyor. 2024 yılında alınan mahkeme kararıyla Türkiye'de erişime kapatılan Roblox, 2025 yılına girilmesine rağmen hâlâ kullanıcılarına kapalı. Bu durum, oyuncuların "Roblox ne zaman açılacak?" sorusunu daha da merak etmelerine neden oluyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak? 6 Ağustos Roblox açılacak mı, son durum ne? İşte detaylar...

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

2025 yılına girilmesine rağmen Roblox ne zaman açılacak sorusuna hâlâ net bir cevap verilmiş değil. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan gelen açıklamalarda, Roblox'un yeniden açılabilmesi için üç ana şart sıralandı: içerik denetimi, yaş doğrulama sistemleri ve Türkiye'de yasal temsilcilik kurulması. Bu şartların karşılanması halinde platformun tekrar açılması mümkün olacak.

ROBLOX AÇILACAK MI?

6 Ağustos Roblox açılacak mı sorusuna gelince; resmi kaynaklara göre 6 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla Roblox Türkiye'de hâlâ kapalıdır. Platforma erişim sağlanamamakta ve herhangi bir resmi açılma duyurusu yapılmamıştır. Ancak Roblox yetkilileri, Türkiye'de ofis açma ve düzenlemelere uyum sağlama konularında adım atacaklarını açıklamışlardır.

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Roblox, Türkiye'de 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapatıldı. Erişim engelinin gerekçeleri arasında platformda yer alan çocuk istismarı, kumar ve uygunsuz içerikler gibi ciddi iddialar yer alıyordu. Bu nedenle, kamu güvenliği ve çocuk hakları gerekçesiyle Roblox'un Türkiye'deki erişimi durduruldu.