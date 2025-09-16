Robert Redford kimdir, kaç yaşındaydı? Robert Redford neden öldü? Robert Redford filmleri...

Sinema dünyası bir efsaneye daha veda etti. Büyük ekranın karizması, bağımsız sinemanın öncüsü ve Oscar ödüllü usta sanatçı Robert Redford, 89 yaşında hayatını kaybetti. Sessiz sedasız bir son... Utah'taki dağ evinde, uykusunda gerçekleşen bu beklenmedik veda, hem hayranlarını hem de sanat dünyasını derin bir şaşkınlığa sürükledi. Peki, Robert Redford kimdir, kaç yaşındaydı? Robert Redford neden öldü? İşte detaylar...

ROBERT REDFORD KİMDİR?

Robert Redford, sadece bir Hollywood yıldızı değil; aynı zamanda bir yönetmen, yapımcı, çevre aktivisti ve bağımsız sinemanın güçlü bir destekçisiydi. 18 Ağustos 1936'da Kaliforniya'nın Santa Monica şehrinde dünyaya gelen Redford, kariyerine 1960'ların başında televizyon dizilerinde rol alarak başladı. Ancak onu uluslararası bir yıldız haline getiren, 1969 yapımı "Butch Cassidy and the Sundance Kid" adlı film oldu.

Amerikan sinemasında dürüstlük, ahlak ve özgünlük temalarını ön plana çıkaran Redford, 1980 yılında yönettiği "Ordinary People" filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını kazanarak yönetmenlik kariyerinde de büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca 1981 yılında kurduğu Sundance Film Festivali ile bağımsız sinema dünyasında bir devrim yarattı.

Sadece sanatla değil, doğayla da derin bir bağ kuran Redford, çevre koruma konusundaki duruşuyla da saygı kazandı. 2002 yılında Amerikan başkanı tarafından "Özgürlük Madalyası" ile onurlandırıldı. Hayatı boyunca Hollywood'un ticari yapısına karşı duruş sergileyen nadir sanatçılardan biri olarak hafızalara kazındı.

ROBERT REDFORD KAÇ YAŞINDAYDI?

Robert Redford, 18 Ağustos 1936 doğumluydu. Ölüm tarihi olan 16 Eylül 2025 itibariyle 89 yaşındaydı. Sinema kariyeri 60 yılı aşkın süren Redford, hayatı boyunca sadece oyunculukla değil, aynı zamanda yönetmenlik, yapımcılık ve aktivistlik kimliğiyle de ön plana çıktı.

Bu uzun ve dolu dolu geçen kariyeri boyunca sayısız ödül kazandı, milyonlarca kişiye ilham verdi. 89 yıllık yaşamının sonuna kadar üretkenliğini koruması, onun ne kadar tutkulu bir sanat insanı olduğunu da gözler önüne seriyor.

ROBERT REDFORD NERELİ?

Robert Redford, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Monica şehrinde dünyaya geldi. Ancak hayatının önemli bir kısmını Utah eyaletinde, doğayla iç içe bir yaşam sürerek geçirdi. Özellikle Utah'ın Provo bölgesinde bulunan dağ evinde, sanat ve doğa arasında denge kurarak sade bir hayat yaşamayı tercih etti.

Ayrıca Utah'ta kurduğu Sundance Enstitüsü, onun bu bölgeyle olan bağının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Redford, köken olarak İngiliz, İskoç ve İrlanda asıllı bir aileden gelmekteydi. Ancak kendisini her zaman bir "dünya vatandaşı" olarak tanımladı.

ROBERT REDFORD FİLMLERİ

Robert Redford'un filmografisi, Amerikan sinemasının yarım yüzyıllık dönüşümünü yansıtır niteliktedir. Oyunculukta olduğu kadar yönetmenlikte de sayısız esere imza atan Redford, sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Oyuncu Olarak Yer Aldığı En Önemli Filmler:

Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) – Paul Newman ile birlikte oynadığı bu film, Redford'un şöhretini perçinledi.

The Sting (1973) – Yine Newman ile rol aldığı bu film, En İyi Film Oscar'ını kazandı.

The Way We Were (1973) – Barbra Streisand ile birlikte oynadığı duygusal bir drama.

All the President's Men (1976) – Watergate skandalını konu alan politik drama.

Out of Africa (1985) – Meryl Streep ile birlikte rol aldığı, görsel açıdan etkileyici bir yapım.

The Natural (1984) – Bir beyzbol efsanesini canlandırdığı film.

Spy Game (2001) – Brad Pitt ile başrolü paylaştığı aksiyon-gerilim filmi.

All Is Lost (2013) – Tek kişilik performansıyla hayatta kalma temalı bu filmde ustalığını bir kez daha kanıtladı.

Yönetmen Olarak İmza Attığı Başlıca Filmler:

Ordinary People (1980) – İlk yönetmenlik deneyiminde Oscar kazanarak büyük ses getirdi.

A River Runs Through It (1992) – Doğa, aile ve zaman temalarını işlediği, görselliğiyle öne çıkan bir yapım.

Quiz Show (1994) – Gerçek bir TV yarışması skandalını konu alan dikkat çekici bir dram.

The Horse Whisperer (1998) – Hem yönettiği hem oynadığı, duygusal yoğunluğu yüksek bir film.

Robert Redford, her rolünde derinlik ve samimiyet arayan bir oyuncuydu. Popüler olmaktan ziyade anlamlı işler yapmayı tercih etti.

ROBERT REDFORD NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü aktör ve yönetmen Robert Redford, 16 Eylül 2025 sabahı, Utah eyaletinde bulunan Provo yakınlarındaki dağ evinde, uykusunda hayatını kaybetti. Ölüm haberini Redford'un halkla ilişkiler şirketi duyurdu. Açıklamada, Redford'un doğal yollarla yaşamını yitirdiği belirtildi ancak ölüm nedenine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Hayatının son döneminde gözlerden uzak bir yaşam süren Redford'un sağlık durumuna dair kamuoyuyla paylaşılmış ciddi bir rahatsızlığı bulunmuyordu. Bu nedenle ani ölümü hem hayranlarını hem de sinema dünyasını derinden sarstı.