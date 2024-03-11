Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesi kongre gerçekleştirmiş ve Belediye Başkan adaylarını açıklamıştı. Antalya- Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer'in kim olduğu merak ediliyor. Birçok kişi Sümer'in hayatını ve kariyerini merak ediyor. Rıza Sümer kimdir? AK Parti Antalya- Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

RIZA SÜMER KİMDİR?

Rıza Sümer, 2 Eylül 1973 tarihinde doğmuş olup Antalya 'da ilk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

'da ilk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2000 yılından bu yana Antalya Barosu'na kayıtlı serbest avukatlık yapmaktadır.

Siyasi kariyerine lise döneminde Refah Partisi Gençlik Kolları'yla başlayan Rıza Sümer, AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte 2001 yılında siyasi hayatına adım atmıştır.

AK Parti'de Muratpaşa Teşkilatı'nda görev alan Rıza Sümer, çeşitli dönemlerde Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu üyeliği, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

Koordinasyon Merkezi Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur. 2015 yılında gerçekleşen Antalya İl Olağan Kongresi'nde AK Parti Antalya İl Başkanlığı görevine seçilmiştir.

Antalya İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Antalya Ahlak ve Kültür Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği üyeliği gibi sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol üstlenen Sümer, evli ve dört çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.