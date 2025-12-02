Ragıb Narin İstanbul'daki ilk konseriyle 14 Aralık'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde

Türk Pop Müziği'nin genç ve en üretken seslerinden Ragıb Narin, yayınladığı tekliler, ışınlanma videoları, sosyal medya içerikleri ile son yılların en çok konuşulan isimlerinden. Ragıb Narin 2019 yılından bu yana dinleyicisiyle paylaştığı ve dijital platformlarda milyonlarca dinlenen ve listelerde zirveye tırmanan şarkılarıyla büyük beğeni topladı.

"Sevda Çiçeği", "Gecekondu", "Mavi", "Gel Diyemem", "Menekşem", "Mucize", "Vur Beni", "Narin Narin", "Yok", "Yok Yok", "Yarınım Ol", "Yaz", "Harbi", "Leyla", "Sal", "Bal Kaymak", "Bergen", "Hiç Sevmedim De" gibi teklileriyle dikkat çeken şarkıcı "Doktor" ve "Araba" ile de büyük bir çıkış yakaladı.

14 ARALIK'TA İLK İSTANBUL KONSERİNİ VERECEK

İlk konseri CSO Ada Ankara'da günler öncesi biletleri tükenen Ragıb Narin son 5 yıldır oluşturduğu repertuvarını, birikimlerini İstanbul'da ilk konseri ile sizlere sunmak için 14 Aralık'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde sizlerle.

Konserde yakında çıkacak yepyeni teklisi 'İstanbul'u ilk kez sevenleri ile paylaşacak olan Ragıb Narin,konserde daha önce de YOK YOK şarkısında düet yaptığı Arap dünyasının sevilen sesi Rima Yussef'ı ve de Harbi şarkısında düet yaptığı Özgür Balakar'yı (a.k.a Uzunmakarna) ağırlayacak. Biletler Passo ve Biletix'de.

RAGIB NARİN HAKKINDA

Ragıb Narin Hatay'ın Antakya ilçesinde doğdu. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duyan Ragıb Narin, okul korosunda, tiyatrolarında ve müzik yarışmalarında yer aldı. Annesinin memleketi Şam ve aynı zamanda Kuveyt'e yazları sürekli gittiğinden sadece Türk müzik kültürüne değil aynı zamanda Arap müzik kültürüne de yakın büyüdü. Küçük yaşlardan itibaren spora olan yatkınlığından dolayı okul hayatı boyunca birçok spor yarışmasına katılan Ragıb Narin için bunlardan en ağır basanı futbol oldu ve 2010 yılından itibaren lisanslı olarak futbol oynamaya başladı.

Önce Hatayspor'da, daha sonra da Mersin Idman Yurdu'nun a2 takımında yıllarca futbol oynadı. Ragıb Narin, uluslararası ticaret yapan aile şirketinde yöneticilik yapmak üzere kendi kararı ile futbol kariyerini sonlandırdı. Futbol oynadığı süre zarfında müzik ile iç içe olmayı sürdüren Ragıb Narin, birçok beste ve söz çalışmasına imza attı. Ragıb Narin, 2013 yılında sosyal platformlara yüklediği kendi söz ve müziğini yaptığı şarkıları ile kısa sürede geniş bir hayran kitlesi yarattı.

Futbolu bıraktıktan sonra isletme okuyan ve aile şirketlerinde ticaretle uğraşan Ragıb Narin, 5 yıl içerisinde 70'e yakın ülkeye yaptığı iş gezileri sırasında da gitarıyla şarkılar yazmaya ve söylemeye devam etti. 2019 yılının Temmuz ayında artık profesyonel anlamda müzik piyasasına girmeye karar veren Ragıb Narin, sözü ve müziği kendisine ait olan ilk single çalışması "Sevda Çiçeği"ni yayınladı. Şarkı kısa süre içinde 2 milyonu aşkın izlenme oranına ulaştı.

Müzik kanallarında ve radyolarda da kendine yer bulan "Sevda Çiçeği"nin ardından Ragıb Narin, bu başarısını "Gecekondu", "Mavi" "Gel Diyemem" "Menekşem" "Mucize" "Vur Beni" ve "Narin Narin" " Yok" "Yok Yok" "Yaz" "Yarınım Ol" ve "Harbi" teklileri ile sürdürmeye devam etti.

Ragıb Narin'in Nisan 2021'de yayınladığı" Mucize" dijital platformlarda ve radyolarda en çok dinlenen şarkılardan biri haline geldi. TikTok ve Instagram'da yüz binlerce takipçisi olan Influencer ve oyuncu Sena Mia Kalıp'ın Ragıb'a eşlik ettiği "Mucize"nin klibini deneyimli yönetmen Murad Küçük çekti. Ragıb Narin'in yedinci teklisi olan ve Ağustos 2021'de yayınlanan "Vur Beni" şarkısının söz ve müziği Ragıb Narin, aranjesi Sabı Saltıel'e ait.

Ragıb Narin, sekizinci teklisi "Narin Narin"i Pasion Turca etiketiyle Mart 2022'de tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluşturdu. Yönetmenliğini Gökhan Özdemir'in yaptığı klipte, Ragıb Narin'e abisi oyuncu Rami Narin ve Aslı Bekiroğlu da eşlik etti. Ragıb Narin dokuzuncu teklisi "Yok"u Pasion Turca etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluşturdu. Söz Müziği Ragıb Narin, düzenlemesi Batu Çaldıran'a ait olan şarkı Murad Küçük'ün imzasını taşıyor. Ragıb Narin, Tiktok'ta uçak içinde çektiği videolarla bir akım yarattı ve milyonlarca kez izlendi.

Yok'un ardından, Ragıb Narin ve Lübnanlı şarkıcı Rima Yussef'in yepyeni şarkısı "Yok Yok" dünyanın en büyük müzik yapım şirketlerinden Universal Music Mena etiketiyle dinleyici ile buluştu. Rima Yussef'in Türkçe söylediği bir bölüme de yer verilen şarkıda, Ragıb Narin de bir bölümü Arapça olarak seslendiriyor. Ragıb Narin "Yarınım Ol"un ardından, söz müziği yine kendine ait olan, "Yaz" teklisiniPasion Turca etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınladı.

Ragıb Narin'in sosyal medyada Uzunmakarna olarak tanınan sosyal medya fenomeni, şarkıcı ve oyuncu Özgür Balakar ile düet yaptığı Harbi"nin ardından "Leyla", "Sal", "Bal Kaymak" , "Bergen" ve "Hiç Sevmedim De" dinleyecilerler buluştu.

Ragıb Narin müzikal yolculuğuna beraber başladığı Emir Buğra'nın ilk teklisi "Ukde"de yakın arkadaşına destek vererek şarkıda düet yaptı.

Ragıb Narin, yayınlanmadan viral olan yeni şarkısı "Araba"20. teklisi "Araba" hakkında "Bu şarkı benim için çok özel. Çünkü daha çıkmadan binlerce kişinin diline dolandı. İlk nakaratı yazıp sosyal medyada paylaştığımda gelen tepkiler inanılmazdı. Bu heyecanla devamını hemen yazmaya başladım ve ortaya bence çok güzel bir giriş ve nakarat bölümü çıktı. Bu şarkı bana özgürlüğü hatırlatıyor/ Hiçbir şey düşünmeden, dertleri arkada bırakıp yola çıkma hissini. Belki de hepimizin ihtiyacı olan şey bu, o yüzden bu kadar sevildi diye düşünüyorum. Artık eski sosyal ilişkiler pek kalmadı, her şey teknolojiye dönüştü. Ama bu şarkı inatla bizi eski duygulara, buluşmalara, yolculuklara götürüyor. Umarım siz de dinlerken kendinizi bambaşka yolculuklarda yepyeni heyecanlarda bulursunuz" dedi.

Diskografi:

2019 - Sevda Çiçeği / 2020 - Gecekonu / 2020 - Mavi / 2020 - Gel Diyemem / 2020 - Menekşem / 2021 – Mucize / 2021 - Vur Beni / 2022 - Narin Narin / 2022 – Yok / 2022 - Yok Yok / 2023 – Yarınım Ol / 2023 – Yaz / 2023 – Harbi / 2023 – Leyla / 2024 – Sal / 2024 – Bal Kaymak / 2025 – Bergen /2025 – Emir Buğra ft. Ragıb Narin - Ukde/2025 Hiç Sevmedim De/2025 – Doktor/ 2025- Araba