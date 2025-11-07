Pluribus izle! (HD) Pluribus 1. sezon 1-2-3. bölüm Türkçe dublaj ve altyazılı izle!

Pluribus full HD izle! Apple TV+'ın dikkat çeken yeni dizisi Pluribus, yayın hayatına 7 Kasım 2025'te başladı. Dizi, insanların yapay bir mutluluk içinde yaşadığı bir dünyada geçen distopik bir hikâyeyi ele alıyor. Detaylar...

PLURİBUS İZLE

Apple TV+ platformunda yayınlanan Pluribus, yüksek çözünürlüklü görüntü ve Dolby Atmos ses desteğiyle izlenebiliyor. İzleyiciler, diziyi Apple TV uygulaması üzerinden akıllı televizyonlarda, mobil cihazlarda veya bilgisayarlarda izleme olanağına sahip. Apple ID'si bulunan kullanıcılar, platforma giriş yaparak Pluribus'u arama bölümünden bulabilir ve bölümleri çevrimdışı olarak da indirebilirler.

Türkiye'de Apple TV+ abonelik ücreti 2025 yılı itibarıyla 149,99 TL civarında. Yeni kullanıcılar yedi günlük ücretsiz deneme hakkından faydalanabiliyor. Ayrıca Apple cihazı satın alan kullanıcılar, üç aylık ücretsiz Apple TV+ erişimine sahip olabiliyor.

PLURİBUS 1. SEZON 1. BÖLÜM İZLE

Pluribus'un ilk sezonu toplamda dokuz bölümden oluşuyor ve ilk iki bölümü 7 Kasım 2025'te yayınlandı. İlk bölüm, izleyiciyi virüs salgını sonrası sürekli iyimser bir toplumun içine davet ediyor. Bu atmosferde "dünyanın en mutsuz insanı" olarak anılan Carol Sturka'nın içsel çatışması ve gizemli görevi merkezde yer alıyor.

İlk bölümde, dünyanın nasıl bu hale geldiği ve insanların neden bu şekilde davrandığına dair ipuçları sunuluyor. Dizi, izleyiciyi hem görsel olarak hem de felsefi düzeyde düşündürmeyi hedefleyen bir yapıya sahip. Görsel tonlamalarda sıcak renkler ve steril ortamlara yer veriliyor.

PLURİBUS NEREDE YAYINLANIYOR, HANGİ PLATFORMDA?

Pluribus, yalnızca Apple TV+ platformu üzerinden izlenebiliyor. Bu platform, Apple'ın orijinal içeriklerini reklamsız şekilde yayınladığı bir dijital servis olarak hizmet veriyor. Diziyi izlemek için bir Apple kimliği ve aktif Apple TV+ aboneliği gerekiyor.

Apple TV+ içerikleri iPhone, iPad, Mac, Apple TV cihazı, akıllı televizyonlar ve oyun konsolları üzerinden izlenebiliyor. Kullanıcılar, tv.apple.com adresinden veya Apple TV uygulamasından giriş yaparak diziye ulaşabiliyor.

PLURİBUS 3. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK, NEDEN YOK?

Pluribus'un üçüncü bölümü 14 Kasım 2025 tarihinde yayınlanacak. Dizinin ilk iki bölümü 7 Kasım'da aynı gün yayınlandıktan sonra, yeni bölümler her hafta cuma günleri platformda izleyicilerle buluşacak.

Yayın takvimine göre dördüncü bölüm 21 Kasım, beşinci bölüm 28 Kasım, altıncı bölüm 5 Aralık, yedinci bölüm 12 Aralık, sekizinci bölüm 19 Aralık ve dokuzuncu bölüm 26 Aralık 2025'te yayınlanacak. İlk sezonun ardından ikinci sezon için de onay verildi.

PLURİBUS KONUSU

Dizi, bir virüs salgınının ardından insanların yapay bir mutluluk ve kolektif bilinç altında yaşadığı bir dünyayı konu alıyor. Bu yeni düzende kimse üzülmüyor, herkes sürekli gülümsüyor ve toplum mutlak uyum içinde görünüyor. Ancak bu mutluluk doğal değil; bilinçleri manipüle eden bir sistem tarafından sürdürülüyor.

Ana karakter Carol Sturka, bu zoraki mutluluğun ortasında insanlığı "özgür iradeye" kavuşturmakla görevlendirilmiş biri olarak karşımıza çıkıyor. Hikâye, bireysellik, özgürlük ve mutluluk kavramlarını sorgularken izleyiciyi derin bir felsefi atmosfere davet ediyor.

PLURİBUS OYUNCULARI

Başrolde Better Call Saul dizisindeki performansıyla tanınan Rhea Seehorn yer alıyor ve Carol Sturka karakterini canlandırıyor. Kadroda ayrıca Karolina Wydra (Zosia), Carlos Manuel Vesga (Manousos), Miriam Shor, Monae Lott, Monique Lott ve McKenzie Scott gibi isimler bulunuyor.

Yapımcılığını ve yaratımını Vince Gilligan üstleniyor. Çekimler, Gilligan'ın önceki dizilerinde olduğu gibi New Mexico'nun Albuquerque kentinde gerçekleştirildi. Dizi, Breaking Bad ve Better Call Saul evrenlerinden bağımsız bir yapıya sahip.

PLURİBUS ALTYAZILI İZLE

Pluribus, Apple TV+'ta İngilizce orijinal dilinde yayınlanıyor. İzleyiciler, platformun altyazı seçenekleri arasından İngilizce veya Türkçe altyazı tercih edebiliyor. Tüm bölümler, izleyiciye dilediği dilde altyazı desteğiyle sunuluyor.

Apple TV+'ın altyazı sistemi, cihaz ayarlarından da özelleştirilebiliyor. Bu sayede yazı tipi, boyut ve renk seçenekleri kullanıcı tarafından değiştirilebiliyor.

PLURİBUS TÜRKÇE DUBLAJ VE TÜRKÇE ALTYAZILI İZLE

Pluribus, Apple TV+ üzerinden Türkçe altyazı desteğiyle izlenebiliyor. Türkçe dublaj seçeneğinin platforma eklenip eklenmeyeceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin ilerleyen dönemlerinde dublajlı versiyonunun sunulması bekleniyor.

Apple TV+ içerikleri genellikle yayın tarihinden kısa süre sonra farklı dillerde seslendirme seçenekleriyle güncelleniyor. Kullanıcılar, izleme sırasında altyazı veya dublaj tercihlerini menüden değiştirebiliyor.