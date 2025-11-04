Perihan Savaş kimdir, Perihan Savaş kaç yaşında, İbrahim Tatlıses'le ne zaman evlendi, boşandı mı?

Usta oyuncu, sanat hayatına küçük yaşta adım atmış, kısa sürede Türk halkının gönlünde taht kurmuştur. Özellikle 1980'li yıllarda hem Yeşilçam filmlerindeki rolleri hem de televizyon projeleriyle büyük bir çıkış yakalamıştır. İşte Perihan Savaş'ın hayatı, kariyeri, İbrahim Tatlıses ile evliliği ve özel yaşamına dair merak edilen tüm detaylar…

PERİHAN SAVAŞ KİMDİR?

Gerçek adı Şerife Perihan Savaş olan sanatçı, 1 Haziran 1957 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşlarda sahneyle tanışan Savaş, sanat hayatına tiyatro ile başladı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk eğitimi aldı ve çeşitli tiyatro oyunlarında yer aldı. Güzelliği ve oyunculuk yeteneği sayesinde kısa sürede sinema yapımcılarının dikkatini çekti.

1971 yılında henüz 14 yaşındayken "Şehzade Simbad Kaf Dağında" filmiyle sinema dünyasına adım attı. 1970'li ve 1980'li yıllarda Yeşilçam'ın aranan kadın oyuncularından biri haline geldi. Dönemin en önemli yapımlarında başrol oynadı. "Beddua", "Bir Adam Yaratmak", "Bataille", "Yorgun Savaşçı", "Yalnız Adam" gibi birçok projede yer aldı. Geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı ve sevildi.

PERİHAN SAVAŞ'IN KARİYERİ VE TELEVİZYON DÖNEMİ

Sinema kariyerinin ardından televizyona yönelen Perihan Savaş, 1990'lı yıllarda dizi projeleriyle ekranlarda yer aldı. "Kurtlar Vadisi: Pusu", "Şöhret", "Sıla", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Ben Bu Cihana Sığmazam" gibi yapımlarda etkileyici performanslar sergiledi. Özellikle güçlü kadın karakterleri başarıyla canlandırmasıyla dikkat çekti.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra zaman zaman televizyon programlarında sunuculuk da yaptı. Sanat hayatındaki disiplini, profesyonelliği ve uzun yıllar süren istikrarlı başarısı, onu Türk ekranlarının en saygı duyulan isimlerinden biri haline getirdi.

PERİHAN SAVAŞ KAÇ YAŞINDA?

1 Haziran 1957 doğumlu olan Perihan Savaş, 2025 yılı itibarıyla 68 yaşındadır. Oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başlayan sanatçı, 50 yılı aşkın süredir sanat dünyasının içindedir. Buna rağmen enerjisi, sahne disiplini ve ekranlardaki performansıyla hâlâ genç kuşak oyunculara ilham vermektedir.

PERİHAN SAVAŞ VE İBRAHİM TATLISES'İN EVLİLİĞİ

Perihan Savaş'ın özel hayatı da en az kariyeri kadar konuşulmuştur. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile yaşadığı evlilik, Türk magazin tarihine damga vuran ilişkilerden biridir.

İkilinin yolları 1970'li yılların sonunda kesişti. O dönemde İbrahim Tatlıses müzik dünyasında büyük bir çıkış yapmış, Perihan Savaş ise sinema dünyasının en popüler kadın yıldızlarından biri haline gelmişti. Aralarındaki aşk kısa sürede magazin manşetlerine taşındı.

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses 1980 yılında evlendi. Bu evlilik kısa süre içinde kamuoyunun yoğun ilgisini çekti. Ancak ikilinin evliliği uzun ömürlü olmadı. Çalkantılı bir birliktelik yaşayan çift, 1982 yılında boşandı.

İBRAHİM TATLISES'TEN ÇOCUĞU VAR MI?

Evet. Perihan Savaş'ın, İbrahim Tatlıses'ten olan bir kızı bulunmaktadır. Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde Tatlı adında bir kız çocukları vardır.

Melek Zübeyde Tatlı, annesi Perihan Savaş'ın gözetiminde büyümüş, magazin dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmiştir.

PERİHAN SAVAŞ'IN DİĞER EVLİLİKLERİ

İbrahim Tatlıses'ten ayrıldıktan sonra Perihan Savaş, bir süre sonra Yılmaz Zafer ile evlendi. Bu evlilikten de Savaş Zafer adında bir oğlu dünyaya geldi. Eşi Yılmaz Zafer'in 1995 yılında hayatını kaybetmesi üzerine Perihan Savaş, çocuklarını tek başına büyüttü.

Sanatçı, yıllar boyunca özel hayatını göz önünde yaşamaktan kaçındı ve ailesine büyük bir özen gösterdi.

PERİHAN SAVAŞ GÜNÜMÜZDE NE YAPIYOR?

2020'li yıllarda da aktif olarak oyunculuğa devam eden Perihan Savaş, son olarak "Ben Bu Cihana Sığmazam" adlı dizide güçlü bir karakteri canlandırarak izleyiciyle buluştu. Ayrıca çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer almakta, genç sanatçılara yol göstermektedir.

Televizyon dünyasında yıllardır varlığını koruyan Savaş, hem yeteneği hem de saygın duruşuyla Türk sanatının yaşayan efsanelerinden biri olarak görülmektedir.

Perihan Savaş, çocuk yaşta başladığı sanat yolculuğunda yarım asrı geride bırakmış, onlarca film ve diziye imza atmış usta bir oyuncudur. İbrahim Tatlıses ile yaşadığı evlilik kısa sürse de, bu ilişki hem sanat dünyasında hem de halk arasında unutulmaz bir dönem olarak hatırlanmaktadır.

Bugün 68 yaşında olan Perihan Savaş, hem profesyonel duruşuyla hem de sanatına olan bağlılığıyla Türk halkının gönlünde özel bir yer edinmiştir.

Onun hikayesi, hem güçlü bir kadının mücadelesini hem de sanatın zamanla olgunlaşan değerini yansıtmaktadır.