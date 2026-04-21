Malatya'da kayıp olarak aranan adam, kayısı bahçesinde ölü bulundu

Malatya’nın Kale ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan 50 yaşındaki Hüseyin Fırat, evinden 3 kilometre uzaklıktaki kayısı bahçesinde eşi tarafından ağaca asılı halde bulundu. Kesin ölüm nedeninin tespiti için cansız bedeni Adli Tıp kurumuna kaldırılan şahsın, ilk bulgulara göre yaşamına son verdiği değerlendirilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Olay, 21.00 sıralarında Kale İlçesi Darıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Fırat'tan (50) bir süredir haber alamayan yakınları durumu kolluk kuvvetlerine bildirirken şahıs evine yaklaşık üç kilometre ileride eşi tarafından kayısı bahçesinde ağaca asılı halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yapılan incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

BİR İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

İlk değerlendirmelere göre olayın Hüseyin Fırat tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilirken, şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
