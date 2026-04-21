Beyaz Saray İletişim Direktörü, Çalışma Bakanı Chavez-DeRemer'in görevden ayrılacağını açıkladı
Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer'in özel sektörde yeni bir pozisyon almak için görevden ayrılacağını duyurdu. Keith Sonderling, bu süreçte Çalışma Bakan Vekili olarak görev yapacak.
Beyaz Saray İletişim Direktörü Cheung, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Cheung, "(Chaavez-DeRemer) Amerikan işçilerini koruyarak, adil çalışma uygulamalarını hayata geçirerek ve Amerikalıların yaşamlarını iyileştirmek için ek beceriler kazanmalarına yardımcı olarak görevinde olağanüstü bir iş çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.