Beyaz Saray İletişim Direktörü, Çalışma Bakanı Chavez-DeRemer'in görevden ayrılacağını açıkladı

Güncelleme:
Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer'in özel sektörde yeni bir pozisyon almak için görevden ayrılacağını duyurdu. Keith Sonderling, bu süreçte Çalışma Bakan Vekili olarak görev yapacak.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Cheung, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Cheung, Çalışma Bakanı Chavez-DeRemer'in özel sektörde bir pozisyon almak üzere görevden ayrılacağını belirterek, Keith Sonderling'in Çalışma Bakan Vekili olarak görevi üstleneceğini ifade etti.

Cheung, "(Chaavez-DeRemer) Amerikan işçilerini koruyarak, adil çalışma uygulamalarını hayata geçirerek ve Amerikalıların yaşamlarını iyileştirmek için ek beceriler kazanmalarına yardımcı olarak görevinde olağanüstü bir iş çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı

Netanyahu'ya darbesi büyük! 40 İsrailli gözaltına alındı
Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu

Dünyada 5 binde bir! Kabusu bebeklerinde gören aile anlattı
Serdal Adalı'dan Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy itirafı: ''İnşallah'' diyerek açıkladı

''İnşallah satın alma opsiyonunu kullanıp bizden satın almazlar!''
Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı

Efsanevi ismi karşısında görür görmez saygısından ayağa kalktı
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu

Dünyada 5 binde bir! Kabusu bebeklerinde gören aile anlattı
Motosiklet koyun sürücünün arasına daldı: Sürücü yaralandı, 8 koyun öldü

Kurallara uymayınca, sürüsünden 8 koyunu kaybetti
Seray Kaya, 'Sultana' filminin setinde sınırları zorladı

Rolüne böyle hazırlandı