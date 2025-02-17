Pazartesi günü hangi diziler var? 17 Şubat Pazartesi TV'de bu akşamki diziler

Pazartesi hangi diziler var? Pazartesi günleri Tv'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 17 Şubat 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW Tv'de, Star Tv'de, Show Tv'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1 : Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

ATV: Başka Bir Gün (Tekrar)

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV : "Dizi yok"

NOW TV: Kızıl Goncalar

Star TV : "Dizi yok"

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

00:15 Annem Ankara

02:45 Siyah Beyaz Aşk

NOW TV YAYIN AKIŞI

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

00:15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

02:15 Adım Farah

03:30 Her Yerde Sen

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Bahar

02:00 Deha

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

22:00 Kral Kaybederse

00:30 Kral Kaybederse

02:30 Güzel Köylü

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:15 Seksenler

14:00 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Yerli Dizi

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Bir Gece Masalı

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Başka Bir Gün

22:45 Kardelenler

01:45 Bir Gece Masalı

TV8 YAYIN AKIŞI

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz