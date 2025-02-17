Pazartesi günü hangi diziler var? 17 Şubat Pazartesi TV'de bu akşamki diziler
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 17 Şubat 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? Pazartesi günü dizileri! İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Pazartesi hangi diziler var? Pazartesi günleri Tv'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 17 Şubat 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW Tv'de, Star Tv'de, Show Tv'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?
Pazartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1 : Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
ATV: Başka Bir Gün (Tekrar)
Kanal D: Uzak Şehir
Show TV : "Dizi yok"
NOW TV: Kızıl Goncalar
Star TV : "Dizi yok"
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Annem Ankara
02:45 Siyah Beyaz Aşk
NOW TV YAYIN AKIŞI
12:30 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
00:15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
02:15 Adım Farah
03:30 Her Yerde Sen
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Bahar
02:00 Deha
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
22:00 Kral Kaybederse
00:30 Kral Kaybederse
02:30 Güzel Köylü
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13:15 Seksenler
14:00 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00:15 Yerli Dizi
ATV YAYIN AKIŞI
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Bir Gece Masalı
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Başka Bir Gün
22:45 Kardelenler
01:45 Bir Gece Masalı
TV8 YAYIN AKIŞI
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz