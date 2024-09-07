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Pazarcık'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Eylül Pazarcık'ta nerede deprem oldu?

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Pazarcık'ta son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Pazarcık'ta kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Pazarcık'ta deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Pazarcık'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Eylül Pazarcık'ta nerede deprem oldu?

Pazarcık'ta deprem mi oldu ve Pazarcık'ta kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Pazarcık'ta meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Pazarcık'ta açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Pazarcık'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Eylül Pazarcık'ta nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

PAZARCIK'TA DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 7 Eylül 2024 tarihinde saat 09:31'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Pazarcık'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Eylül Pazarcık'ta nerede deprem oldu?

PAZARCIK'TA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevredeki birçok ilde de hissedildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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