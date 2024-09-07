Pazarcık'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Eylül Pazarcık'ta nerede deprem oldu?

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PAZARCIK'TA DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 7 Eylül 2024 tarihinde saat 09:31'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

PAZARCIK'TA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevredeki birçok ilde de hissedildi.