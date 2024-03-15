Özkan Alp kimdir? AK Parti Eskişehir- Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp kaç yaşında, nereli?
1972 Beylikova doğumlu Özkan Alp, ticaret ile uğraşıyor ve Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odası üyesi. Siyasete 1997'de başlayan Alp, ANAP İlçe Başkanlığı da yaptı. 2009 ve 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Odunpazarı Belediye Başkanı seçildi. Evli ve iki çocuk babası olan Alp, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan Adayı oldu.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Eskişehir- Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp oldu. Peki, Özkan Alp kimdir? AK Parti Eskişehir- Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp kaç yaşında, nereli?
- 1972'de Beylikova ilçesinde doğdu.
- İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı.
- Ticaretle uğraşan Alp, aynı zamanda Eskişehir Ticaret Odası ve Eskişehir Sanayi Odası üyesidir.
- Siyasete 1997 yılında başladı, ANAP İlçe Başkanlığı yaptı.
- 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Beylikova Belediye Başkanı seçildi.
- 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ikinci kez Beylikova Belediye Başkanı seçildi.
- Evli ve 2 çocuk babasıdır.
- Özkan Alp, 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan Adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.