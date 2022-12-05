TikTok fenomeni Özgür Balakar, hayranlarını heyecanlandıracak paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından ultrason görüntüsü paylaşarak hamile olduğunu duyurdu. Peki, Özge Balakar hamile mi? Uzun Makarna hamile mi? TikTok fenomeni Uzun Makarna sevgilisi kim? İşte detaylar...

TikTok'ta Uzun Makarna kullanıcı adıyla tanınan Özgür Balakar, hayranlarını heyecanlandıracak paylaşımda bulundu. Bir gün öncesinden "Sizlere bir şey açıklayacağım" paylaşımıyla takipçilerini meraklandıran Özgür Balakar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile hamile olduğunu duyurdu. Peki, Özge Balakar hamile mi? Uzun Makarna hamile mi? TikTok fenomeni Uzun Makarna sevgilisi kim? Detaylar haberimizde...

TİKTOK FENOMENİ UZUN MAKARNA HAMİLE Mİ?

Ünlü fenomen Özgür Balakar, yaptığı paylaşım ile kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya hesabına ultrason görüntüsünü paylaşan Balakar, "Arkadaşlar ben hamileyim" ifadelerini kullandı. Hastanede ultrason görüntülerinin gösterildiği videoyu paylaşan ünlü fenomenin paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

ÖZGÜR BALAKAR KİMDİR?

Özgür Balakar sosyal medya hesaplarını uzunmakarna adıyla kullanmakta. 10 Haziran 1998 yılında Kocaeli'nde doğan fenomen, 22 yaşındadır. Şu an İstanbul'da yaşamakta. Yaptığı kombinlerle çok beğenilen Özgür Balakar, 1.64 boyunda 43 kilogramdır. Burcu ise yengeç. TikTok'ta çektiği playback, dans ve ağır çekim videolarıyla oldukça geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.