Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan, katıldığı bir programda karşı cinsten gelen iltifatlara Ozan Tufan'ın nasıl tepki vermesi gerektiği hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. Rojin Tufan, "Ozan karşı cinsten gelen iltifatları gülerek karşılayamaz. Gülerse son gülüşü olur" ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada geniş yankı buldu ve farklı yorumlara neden oldu.

Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan, yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu. Rojin Tufan'ın, Ozan Tufan'a karşı cinsten gelen iltifatlara dair kullandığı sert ifade dikkat çekti.

"İLTİFATLARI GÜLEREK KARŞILAYAMAZ"

Rojin Tufan, Libre Sports YouTube kanalında karşı cinsten gelen iltifatlara Ozan Tufan'ın nasıl tepki vermesi gerektiği hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.

"GÜLERSE SON GÜLÜŞÜ OLUR"

Rojin Tufan, "Gülerse son gülüşü olur" ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

