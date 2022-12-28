Ünü DJ Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera Aslan'ın yan yana gelerek fotoğraf çekildiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Peki, Ozan Doğulunun sevgilisi kim? Ozan Doğulu boyu kaç, Hera Aslan'ın boyu kaç? Hera Aslan kimdir, kaç yaşında, hangi burç? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ozan Doğulu ve Hera Aslan 4 yıldır aşk yaşıyor. İlişkilerini göz önünde yaşayan çift, tarzlarıyla dikkat çekti. Yılbaşı etkinliğine katılan çiftten Hera Aslan, hem kıyafet hem de boyuyla çok konuşuldu. Peki, Ozan Doğulunun sevgilisi kim? Ozan Doğulu boyu kaç, Hera Aslan'ın boyu kaç? Hera Aslan kimdir, kaç yaşında, hangi burç? Ozan Doğulu kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Detaylar haberimizde...

OZAN DOĞLUNUN SEVGİLİSİ KİM?

Ozan Doğulu ve Hera Aslan 4 yıldır aşk yaşıyor. İlişkilerini göz önünde yaşayan çift, tarzlarıyla dikkat çekti. Yılbaşı etkinliğine katılan çiftten Hera Aslan, hem kıyafet hem de boyuyla çok konuşuldu. Etkinlik öncesi objektiflere poz veren çiftin boy farkı alay konusu oldu. Ozan Doğulu'dan uzun olan Hera Aslan'ın yüksek topuk tercih etmesi, sevgilisiyle arasındaki farkı açtı. Aslan'ın bol dekolteli siyah elbisesi de eleştirilerden nasibini aldı.

HERA ASLAN KAÇ YAŞINDA,HANGİ BURC?

Gençliği ile dikkat çeken Hera Aslan'ın yaşı 32'dir. 32 yaşındaki genç şarkıcı Hera Aslan'ın burcu Oğlak'tır.

HERA ASLAN BOYU ,KİLOSU KAÇ?

Hera Aslan'ın boyu 1.74'dür.Ünlü şarkıcı Hera Aslan'ın kilosu 50'dir.

HERA ASLAN KİMDİR?

1989 doğumlu sunucu Kübra Hera Aslan İstanbul şehrinde doğmuştur.

İbrahim Turhan Lisesini bitirmiştir. Sunuculuk kariyeri öncesinde 2009 yılında Miss Beauty Of Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuş ardından Tayland'da Uluslararası Miss Beauty Of World yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve Kainat 2. güzeli seçilmiştir. Çok iyi derecede İngilizce bilen Kübra Hera ayrıca İspanyolca eğitimide almıştır. Ntv, Sportivi ve Tv em Spor kanallarında yer almıştır.

İstanbul Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. Düzgün diksiyonu ve sunuculuğunun yanı sıra güzelliği ilede dikkatleri üzerine çeken Kübra Hera uzun bir dönem TV EM kanalında spor haberlerini sunmuştur. Ancak kanalın kapanmasının ardından mesleğine ara vererek yurt dışında yaşamını sürdürmüştür. Uzun bir süre sonra tekrar ekranlara dönüş yapmış ve 2016 yılında Habertürk ile anlaşmıştır. Bir süre spor spor spikerliği de yapmıştır. Futbolu çok sevmekte, takip etmekte ayrıca oynamamayı da bir o kadar sevmektedir. Amatör olarak arkadaşları ile halı sahalarda maçlar yapmaktadır. Aranjör Ozan Doğulu ile birlikte Öle Öle isimli şarkıda düet yapmış, müzik dünyasına adım atmıştır.

OZAN DOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?

Ozan Doğulu 1972, İstanbul doğumlu Türk DJ ve aranjör. Şarkıcı Kenan Doğulu'nun ağabeyi ve besteci merhum Yurdaer Doğulu'nun oğludur. Annesi ise Serpil Doğulu'dur. Canan Doğulu adında moda ve tasarım ile ilgilenen bir kız kardeşi vardır. Aslen Gaziantep'lidir. Uzun bir süre Sezen Aksu'nun orkestra şefliğini yapmıştır. Ozan Doğulu piyanoyla çocukken tanışmıştır ve Zeki Müren dahil olmak üzere birçok sanatçının arkasında çalmıştır. Gününün birçok vaktini piyano çalmaya adamış ve konservatuvarı birincilikle bitirmiştir.

2003 yılında Bursa'da Sezen Aksu konserinde tanıştığı Ece Doğulu ile2007 tarihinde evlenmiştir. Bu evliliğinden Alya, Lila ve Elya isimlerinde üç çocuğu vardır. 2007 yılında evlenen Müzisyen Ozan Doğulu üç çocuğunun annesi Ece Doğulu ile2018 yılında boşandı. 2010 tarihinde DMC'den 130 Bpm isimli ilk albümünü çıkarmış ve bu albümde sanatçıya Sezen Aksu, Tarkan, Kenan Doğulu, Sıla, Ferhat Göçer, Ajda Pekkan, Mustafa Ceceli, Ziynet Sali ve Agusev Brass Band eşlik etmiştir. Albümün ilk video klibi sözlerinin Sıla'ya ve müziğinin Ozan Doğulu'ya ait olduğu "Alain Delon" isimli şarkıya çekilmiş ve Haziran ayında gösterime girmiştir. İkinci klip ise Ziynet Sali'nin seslendirdiği "Sen Mutlu Ol" şarkısına çekilmiştir.

Üç ay önce 11 yıllık eşi Ece Doğulu'dan boşanan müzisyen Ozan Doğulu, kendisinden 17 yaş küçük şarkıcı Hera Aslan'labirlikte adı geçiyor. Ozan Doğulu 50 yaşında,1.72 boyunda 68 kilo 'dur.