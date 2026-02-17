OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YAZILIM DEVRİMİ: ANTALYALI GİRİŞİMCİDEN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

ANTALYA - Otomotiv dünyasında artık motor gücü kadar yazılım yetkinliği de belirleyici hale geliyor. Bu dönüşümün Türkiye'deki öncülerinden biri olan Görkem Kayur, Antalya merkezli YAZILIMCI isletmesiyle sektörde yenilikçi çözümler sunuyor. Araç yazılımı alanında kendi sistemlerini geliştiren Kayur, Türkiye'de az sayıda uzmanın faaliyet gösterdiği bu alanda hem yerli hem uluslararası müşterilere hizmet veriyor.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ PLATFORM: 38 HİZMET TEK ÇATIDA

Görkem Kayur'un geliştirdiği portal.yazilimci.tech , sektörde dikkat çeken bir platform haline geldi. Yapay zekâ destekli tam otomatik sistemle çalışan platformda chiptuning, airbag sıfırlama, dosya analizi gibi 38 farklı hizmet sunuluyor. Kullanıcılar dosyalarını yüklüyor, sistem otomatik olarak analiz edip işliyor ve sonuç profesyonel şekilde geri dönüyor.

Platformun işleyişini anlatan Kayur, "Müşterilerimiz dünyanın her yerinden dosya gönderebiliyor. Sistem yapay zekâ ile dosyayı tanıyıp otomatik işliyor. Manuel bekleme yok, hızlı ve güvenilir sonuç var. Bu, sektörde büyük bir kolaylık sağlıyor" diye konuştu.

ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN DİJİTAL BAKIM DEFTERİ

Kayur'un bir diğer projesi earacbakim.com , klasik kâğıt bakım defterini dijitale taşıyor. Her araca özel QR kodu ile tüm servis ve onarım geçmişi bulut ortamında saklanıyor. Sistem tamamen ücretsiz ve binlerce araç zaten kayıtlı.

Kayur, "İkinci el araç alırken en büyük sorun geçmişin bilinmemesi. Bu sistemle alıcı, aracın tüm bakım geçmişini tek bir QR kodla görebiliyor. Satıcı için de güven artıyor. Ve tamamen ücretsiz" dedi.

TEKNİK GELİŞTİRME: SADECE HİZMET DEĞİL, ÜRETİM DE

YAZILIMCI, hazır çözümleri uygulamakla yetinmiyor; kendi teknik geliştirmelerine de yatırım yapıyor. Araç içi iletişim sistemleri, uzaktan teşhis araçları ve yazılım-donanım entegrasyonu konularında araştırma ve uygulama çalışmaları yürütülüyor. Bu sayede müşterilere standart dışı, özelleştirilmiş çözümler sunulabiliyor.

Kayur, "Biz sadece uygulama yapan bir servis değiliz. Kendi sistemlerimizi geliştiriyoruz, kendi yazılımlarımızı üretiyoruz. Bu bizi sektörde farklı kılıyor" açıklamasında bulundu.

UZAKTAN TEŞHİS: TÜRKİYE GENELİNDE DESTEK

YAZILIMCI'nın sunduğu uzaktan arıza tespit hizmeti, Türkiye genelindeki servislerin işini kolaylaştırıyor. Araç yerinde kalırken, sistem uzaktan canlı veri analizi yapıyor ve hatanın kök nedeni tespit ediliyor.

Kayur, "Servisler bize ulaşıyor, biz uzaktan analiz yapıyoruz. Parça değiştirerek deneme devri bitti. Doğru teşhis, doğru çözüm demek. Bu hem zaman hem maliyet tasarrufu" dedi.

GÜVENLİK SİSTEMLERİNDE UZMANLIK

Araç güvenlik sistemleri (immobilizer vb.) konusunda az sayıda uzmanın müdahale edebildiği karmaşık arızalar da YAZILIMCI'nın hizmet alanında. Bu tür sistemlerin doğru analizi, aracın tekrar güvenle yola çıkmasında kritik öneme sahip.

SEKTÖRE EĞİTİM DESTEĞİ: MEVCUT KURSLAR GENİŞLİYOR

YAZILIMCI, sadece hizmet vermekle kalmayıp sektöre bilgi aktarımı da yapıyor. Görkem Kayur, halihazırda chiptuning, elektronik lehimleme ve arıza bulma konularında eğitimler veriyor. Şimdi bu eğitimleri daha da genişletmeyi ve daha fazla kişiye ulaşmayı planlıyor. Amaç, sektördeki bilgi açığını kapatmak ve nitelikli uzman sayısını artırmak.

Kayur, "Şu anda eğitimler veriyoruz, ancak talebin çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu yüzden kurslarımızı genişletiyoruz. Chiptuning, lehimleme ve arıza tespiti konularında daha kapsamlı programlar hazırlıyoruz. Sektöre yeni uzmanlar kazandırmak en büyük hedeflerimizden biri" dedi.

ALMANYA DENEYİMİ, TÜRKİYE'DE UYGULAMA

Görkem Kayur, kariyerine Almanya'da başladı. Orada on farklı servis noktasıyla koordineli çalışarak uluslararası deneyim kazandı. Şimdi bu birikimi Türkiye'de hayata geçiriyor.

Kayur, "Almanya'da öğrendiğim standartları burada uyguluyoruz. Avrupa kalitesinde hizmet vermeyi hedefliyoruz. Türkiye'de bu alanda ciddi bir boşluk var, biz o boşluğu dolduruyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.