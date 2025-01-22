Otel denetleme yetkisi kimde? Bolu'da yanan otelin denetimini kim yaptı?

Bolu'da meydana gelen otel yangını, güvenlik önlemleri ve otel denetim süreçlerini yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar, yangın öncesinde otelin denetimlerinin kim tarafından yapıldığını ve alınan güvenlik önlemlerinin yeterliliğini merak ediyor. "Otel denetim yetkisi kimde?" sorusu, yaşanan üzücü olayın ardından sıkça soruluyor. Yangınla ilgili soruşturma devam ederken, Bolu Belediyesinin otelle ilgili son denetimleri ve düzenlediği belgeler de dikkat çekti. Peki, Otel denetleme yetkisi kimde? Bolu'da yanan otelin denetimini kim yaptı? Detaylar haberimizde...

OTEL DENETLEME YETKİSİ KİMDE?

Külür ve Turizm Bakanlığı resmi internet sitesinde yapılan bilgilendirmede, otel denetleme yetkisinin Bakanlığa ait olduğu belirtilmiştir.

BOLU'DA YANAN OTELİN DENETİMİNİ KİM YAPTI?

Kamuoyuna yansıyan bir belge, otelin yangın denetiminin 2007 yılında Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapıldığını ortaya koydu.

Bolu Belediyesinin, Grand Kartal Otel'de açılmak istenen 70 metrekarelik kafe restoran için yapılan başvuru üzerine hazırladığı 2 Ocak 2025 tarihli belgede "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğine göre uygundur" ifadeleri yer aldı.

Bolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğünce Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 24 Aralık 2024 tarihli başvurusuna cevaben hazırlanan "Yangın önleme ve korunma" konulu belgede, ilgili firmanın Kartalkaya mevkisinde açmak istediği 70 metrekare kapalı alan restoranın yangın güvenliği yönünden incelemelerinin tamamlandığı belirtildi.

İş yerinde 1 adet 6 kilogramlık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazının, kaçak akım rölesinin, acil aydınlatmanın mevcut olduğu aktarılan belgede, iş yeri içerisinde LPG türü parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulmaması gerektiği kaydedildi. Belgede "Ayrıca yangına sebep olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in imzasını taşıyan ve "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğine göre uygundur" denilen 2 Ocak tarihli belgede, şunlar ifade edildi:

"9 Temmuz 2015 tarihli 29411 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik'in 9'uncu kısım 1'inci bölüm 'Yangın Güvenliği Sorumluluğu' altında belirtilen 124'üncü maddesinde, 'Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip ve yöneticiler sorumludur.' 125'inci maddesinde ise 'Yangın güvenliğinin sorumlusunun belirlenmesi' ibareleri yer almaktadır. Belirtilen maddeler gereği işlem tesis edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim."

Belediyeden talepte bulunan Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Bolu Şubesi'nin "Grand Kartal Otel No: 2/1 Merkez/Bolu" adresindeki açılışına dair karar 12 Aralık 2024'te Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yer alıyor.